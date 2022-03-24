جرّبي هذه الخلطة السهلة لإنقاذ وجهكِ المرهق

تُعتبر العناية اليومية بالبشرة من الأمور الضرورية للمرأة كي تحافظ على نضارتها وتحميها من التعب والإرهاق فلا تبدو شاحبة وغير صحية، لذا من المفيد تطبيق وصفات وأقنعة طبيعية تساهم في إنعاش البشرة، وتناول أغذية صحية تعزّز عمل الكولاجين في البشرة فتصبح مشرقة.

كخطوة اولى، تحتاج البشرة المُتعبة إلى اتباع نظام غذائي صحي وسليم كالإكثار من تناول الخضار والفواكه، فهي تعزّز صحة الجلد وتجدّد خلاياه، بالإضافة إلى تطبيق أقنعة طبيعية تساهم في تحسين مرونة البشرة وإكسابها النعومة والرطوبة.

ولهذه الغاية، جرّبي وصفة طبيعية سهلة التحضير تتكون من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والكمية نفسها من اللافندر المجفّف وملعقة من عصير البرتقال. اخلطي كل هذه المكونات معاً، وبعد أن تغسلي وجهك جيداً، ادهني الخليط على وجهك ورقبتك، واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة، أزيليه بعدها عن بشرتك بواسطة منشفة رطبة ودافئة.

كرري العملية مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.