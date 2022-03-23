ماسك النشا لتبيض البشرة كالقطن

البشرة هى من أكثر أجزاء الجسم عرضة لأشعة الشمس والأتربة والأوساخ ، وتحتاجين إلى ما يخلصها من الإسمرار والشوائب المتراكمة عليها ، وتَخِّشين مستحضرات التجميل نظراً لكونها غالية الثمن ومن جهة أخري تحتوي على بعض المواد الكيميائية والتي قد تتفاعل مع بشرتك فتسبب لها الضرر ، ولهذا أعددنا اليكِ عزيزتي القارئة هذا المقال خصيصاً لكِ لتتعرفي فيه على فوائد ماسك النشا للبشرة فتابعينا .

فوائد ماسك النشا للبشرة :

١.يعمل النشا على إزالة خلايا الجلد الميت من البشرة مما يمنح البشرة النضارة والجمال .

٢.يحتوي النشا على مواد مضادة للالتهابات تعالج مشكلات البشرة مثل مشكلة الطفح الجلدي وغيرها ، كما أنه يساعد على تهدئة البشرة من الإحمرار وغيره .

٣.مفيد لمن يمتلكون بشرة دهنية ، حيث أنه يقوم بإمتصاص الدهون الزائدة من البشرة مما يحد من اللمعان الزائد بها .

٤.تعالج حبوب الشباب بفضل إحتوائه على مواد مضادة للأكسدة .

٥.يعمل على تغذية البشرة لإحتواء النشا على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي ، وفيتامين أ بالإضافة إلى بعض العناصر المعدنية مثل الزنك والكالسيوم وغيرها .

٦. يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة مما يسهم في محاربة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة به .

٧.يساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها .

٨.يعمل على ترطيب البشرة بفضل إحتوائه على فيتامين ب ١،٢ والتي يمنحها الرطوبة والحماية من الجفاف .