قرط أذن سيلينا غوميز حديث المتابعين والسبب شكله

شاركت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت غوميز بكامل أناقتها في إحدى المناسبات بإطلالة ساحرة، وما لفت أنظار المتابعين قرط الأذن الذي وضعته غوميز والذي جاء على شكل رمح إذ أشار البعض أنه باهظ الثمن وأبدا كثر عن إعجابهم به وبذوقها.

وكانت سيلينا حققت نجاحاً لافتاً، وذلك بعدما كسرت رقماً قياسياً جديداً في عدد المتابعين على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، لتتخطى بذلك الـ 300 مليون متابع وتصبح أول فنانة تتخطى ذلك الرقم.

تناقل المتابعون الخبر عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه، كاتبين عبارات مباركة لـ سيلينا ومتمنين لها المزيد من النجاحات.