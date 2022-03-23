هل يمكن للأمهات المرضعات أكل الأناناس.. بأمان؟

شكوك كثيرة تنتاب الأم المرضعة أمام خياراتها الغذائية؛ لأنها تعلم أن طفلها سيشاركها كل ما تأكله، وفاكهة الأناناس – موضوعنا اليوم-

فاكهة مرطبة لذيذة الطعم، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، والألياف والمكونات النشطة بيولوجيًا، التي تدعم الصحة على المدى الطويل، وإن تناولتها المرضعة فسوف تنتقل معظم هذه العناصر للطفل من خلال حليب الثدي، ولكن المشكلة أن الأناناس من الفواكه الحمضية ومن الممكن أن يسبب طفح جلدي للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية.. أحيانًا! عن فوائد تناول الأناناس للأم المرضعة، والقيمة الغذائية له، واضراره وطرق شرائه وكيفية تناوله كان اللقاء والدكتورة هنادي عبد الله أخصائية التغذية.

الأناناس فاكهة مغذية

نعم الأناناس فاكهة مغذية..يمكن للحامل تناولها أثناء الرضاعة.

ولا توجد دراسات بحثية تؤكد الاعتقاد بأن معظم الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يصابون بطفح الحفاض، بسبب تناول أمهاتهم للفواكه الحمضية..مثل الأناناس، إنما يقتصر الآمر على الأطفال الذين يعنون من الحساسية فقط.

ولهذا على الأم التي تشك في أن الأناناس يؤثر على طفلها، فلا تضعه بالنظام الغذائي لبضعة أيام وتراقب التغيير، إذا أظهر الطفل تحسنًا في صحته، فمن المرجح أن المواد الغذائية تؤثر عليه بشكل جيد من خلال حليب الثدي، وإن ظهرت بوادر حساسية فالأناناس هو السبب.

يمكن للأم التي ترضع أن تجعل الأناناس جزءًا من نظامها الغذائي، ولكن فقط بعد أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية لمدة 5-6 أشهر؛ حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الوجود العالي لفاكهة الليمون في النظام الغذائي للمرأة، يمكن أن يكون ضارًا بجسم الطفل، والمعروف ان الأناناس يحتوي على نكهة قوية جدًا ومحتوى حمضي قد يكون قويًا للطفل.

الفوائد الصحية للأناناس

يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الفيتامينات

الأناناس له العديد من الخصائص الطبية والعلاجية، تُعزى معظم هذه الخصائص إلى البروميلين، وهو إنزيم موجود في فاكهة وساق الأناناس.

يوفر الترطيب: 165 جرام من الأناناس يعطي حوالي 142 جرام من الماء، مما يجعل الأناناس فاكهة مرطبة، والأمهات المرضعات يحتجن إلى ترطيب جيد للحفاظ على استمرار إنتاج حليب الثدي.

كما يوفر الأناناس العديد من المغذيات الدقيقة لتعزيز التعافي بعد الولادة، والاستفادة من الصحة على المدى الطويل، كما يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي وعناصر غذائية أخرى، مثل البوتاسيوم والفولات.

يمكن أيضًا أن تنتقل بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات، إلى الرضاعة الطبيعية بكميات صغيرة من خلال حليب الثدي، وطبيًا تحتاج الأم المرضعة إلى حوالي 34 جرامًا من الألياف يوميًا، ولأن الأناناس غذاء غني بالألياف، فيمكن أن يحقق هذا المطلب.

الألياف الغذائية ضرورية للحفاظ على حركة الأمعاء سلسة، نظرًا لأن العديد من الأمهات يعانين من الإمساك أثناء فترة ما بعد الولادة، والأناناس يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لها.

تناول الأناناس آمن أثناء الرضاعة الطبيعية

الأناناس غني بالفيتامينات ومضادات الاكسدة

الأناناس غني بفيتامين سي، وهو فيتامين حيوي يعمل كمضاد للأكسدة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على البروميلين والفلافونويد والمركبات الفينولية، والتي تمنح تأثيرات مضادة للأكسدة ما يقوي جهاز المناعة.

إلى جانب هذه الفوائد، من المعروف أن الأناناس له خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات ومضادة للميكروبات، ربما يكون هذا هو سبب انتشار استخدام لحم وعصير الأناناس في علاج الأمراض، مثل التهاب الحلق ودوار البحر، في الطب الشعبي والتقليدي.

وهناك نظرية علمية تؤكد أن تناول الأناناس أثناء الرضاعة الطبيعية آمن تمامًا، وذلك لأن الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والأناناس والطماطم لا تؤثر على حليب الثدي، لأن هذه الأطعمة لا تغير توازن درجة الحموضة في بلازما الأم.

ولكن في حال كنت قلقة بشأن تضمين الأناناس في نظامك الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية، يجب عليك مناقشة مخاوفك مع طبيب أمراض النساء أو أخصائي التغذية.

القيمة الغذائية للأناناس

يضاف الأناناس إلى الكثير من الأطعمة

الأناناس فاكهة مهمة جدًا للأمهات المرضعات؛ لأنها غنية جدًا بالعديد من الفيتامينات.

كوب بسيط مليء بقطع الأناناس يحتوي على توزيع غذائي مثل:

7 %حمض البانتو ثنيك..7% حمص الفوليك..11% فيتامين ب أ

11% فيتامين ب 6..20% نحاس

..67% المنجنيز..105% فيتامين سي

فوائد الأناناس للأمهات الجدد

يحتوي الأناناس على خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الأناناس على خصائص مضادة للقيء ومدر للبول وهو مفيد جدًا للأمهات الجدد.

الاستهلاك المنتظم للأناناس يؤدي إلى انخفاض كبير في الالتهاب، والألم الذي يصيب المفاصل وعضلات الجسم المختلفة.

إذا كانت الأم مصابة بأي نوع من العدوى ولا تتعافى، فيمكن تسريع فترة الشفاء عن طريق تناول الأناناس لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يساعد محتوى الألياف والعديد من العناصر الموجودة في الأناناس في تنشيط عملية الهضم، وعلاج اضطرابات المعدة المختلفة، وكذلك الإمساك وبالتالي تقليل الإصابة بالبواسير.

نظرًا لأن تناول الأناناس يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تخفيف حجم الدم، وكذلك إزالة أي جلطات دموية، تتحسن صحة الجهاز القلبي ويبقى القلب في حالة مثالية.

ابتعدي عن الأناناس المعلب

احترسي من المواد الكيماوية

رغم أن الأناناس المعلب يبدو أكثر عصيرًا وأفضل مظهرًا من الأناناس الطازج الفعلي، لكن على الأمهات المرضعات تجنبه بشدة.

عملية التعليب تؤدي إلى حرمان الفاكهة من عناصرها الغذائية المهمة، كما أن التخزين الطويل يؤدي إلى زيادة كمية السكر والسعرات الحرارية الموجودة بالفعل، إضافة إلى المواد الكيميائية الأخرى مما قد يكون ضارًا.

كيفية اختيار الأناناس وتحضيره وتناوله

استهلكي الأناناس في غضون يومين من التبريد

ضعي ثمرة أناناس بالقرب من أذنك واضغطي عليها، يجب أن يكون الصوت باهتًا أو شبه غائب.

قشرة الأناناس الطازج مرنة بشكل عام ولينة بعض الشيء، الذيل أخضر أيضًا ويمكن فصله بسهولة عن الثمرة.

يحتوي الأناناس الناضج على قشرة ذات ظل ثابت من اللون الأصفر والبني في كل مكان، دون أي عيوب أو بقع.

لتجنب أي بكتيريا أو جراثيم يمكن أن تضر بالطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، من الضروري أن تقومي بتنظيف الأناناس بطريقة آمنة وصحية.

غسل الأناناس جيدًا تحت الماء الجاري، يساعد في التخلص من أي ميكروبات وجراثيم على السطح.

قطّعي وقشّري الأناناس بشكل نظيف وبالشكل والحجم المطلوبين.

خزني قطع الأناناس في وعاء محكم ثم ضعيه في الثلاجة.

استهلكي الأناناس في غضون يومين من التبريد.

تجنبي شراء الأناناس المقطوع من البائعين، حيث لا يمكنك التأكد من ممارسات النظافة.