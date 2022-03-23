وصفة طبيعة من الكركم للقضاء على الكلف

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الكلف نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس والافراط في التدخين، وكذلك بسبب الوزن الزائد وأيضاً الحمل والتغيرات الهرمونية التي تصيبها مع تقدمها في العمر، وعادة ما يلجأن للكريمات لإخفائها والتخفيف من شكلها المزعج.

ينصح خبراء الجمال السيدات اللواتي يعانين من التصبغات الداكنة والكلف باستخدام وصفات طبيعية لعلاجها والتخفيف من لونها المزعج من بينما وصفة الكركم وزيت الزيتون السهلة التحضير.

ويتم تحضير الوصفة بوضع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون على نار هادئة، ثم نضع عليه ملعقتين من الكركم، ويُفضّل وضعها في علبة محكمة الإغلاق ووضعها في البراد.

ويتم وضع الخليط على مكان الكلف ويترك لمدّة ربع ساعة ويغسل الوجه جيداً ويتم ترطيبه بعدها بالمرطب المناسب.

كذلك يمكن خلط ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الكركم ونصف ملعقة حليب بودرة جيداً ليصبح الخليط متجانساً، ويوزع بعدها على البشرة بشكل متساو ويترك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يغسل بالماء الفاتر، مع الحرص على ترطيب البشرة.