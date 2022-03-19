هدايا غريبة وطريفة قدمها أطفال لأمهاتهم في يوم الأم

من المؤكد أن فرحة الأم لا تعادلها أي فرحة حين تتلقى هدية من طفلها في يوم الأم، ومهما كانت بساطة تلك الهدية فهي تشعرها بحب طفلها لها، ولذلك فقد تحتفظ بها مدى الحياة، ولكن في بعض الأحيان قد تتلقى هدية لا يمكن الاحتفاظ بها، وقد تتلقى هدية غريبة وأخرى طريفة، ولذلك فقد جمعت لك عزيزتي الأم هذه الهدايا الغريبة والطريفة التي تلقتها بعض الأمهات حول العالم وذلك من خلال موقع Jangmi‬ وقد نشر تقريراً طريفاً حول هذه الهدايا كالآتي.

هامستر للأم

قدم أحد الأطفال هدية مغلفة وبها فتحة تهوية غير ملحوظة لأمه، وكانت الهدية عبارة عن فأر أبيض” هامستر” وبمجرد أن فتحت الأم العلبة قفز منها الفأر في وجهها مما تسبب بإصابتها بحالة إغماء وأدخلت المستشفى، حيث شخص الأطباء حالتها بصدمة عصبية حادة.

طقم أسنان

وتقدم أحد الأطفال بطقم أسنان وطلب من البائعة أن تغلفه بطريقة جميلة، وفي تفسيره لذلك أنه يخاف أن تكبر أمه وتتقدم في السن، وتصبح بلا أسنان ولا تستطيع أن تأكل حبات البندق التي تحبها.

بطاقة معايدة

قدم أحد الأطفال بطاقة مميزة وجميلة ولكنها فارغة وبلا أي حرف أو كلمة لأمه، وكان تفسيره أن أمه أكبر من كل الكلام.

مصيدة فئران

وفي لفتة طريفة قدم أحد الأطفال لأمه هدية عبارة عن مصيدة فئران؛ لكي تستطيع ان تصطاد فأراً يزعجها في المطبخ منذ مدة طويلة.

علبة دواء مسكن للصداع

ولأن أمه تشتكي دائماً من الصداع بسبب صخبه وصخب إخوته، قرر أحد الأطفال أن يغلف هدية جميلة لأمه عبارة عن علبة مسكن للصداع في علبة ثمينة ومغرية.

لهاية أطفال

وعبر أحد الأطفال عن رغبته في قدوم أخ له؛ بأن اشترى لهاية جميلة لطفل رضيع، ووضعها في علبة جميلة ومزينة وقدمها لأمه، التي ضحكت وفهمت الرسالة، وقررت الحمل ثانية.

حصالة نقود

وأحد الأطفال تقدم بحصالة نقوده المنتفخة نحو بائعة في المتجر وطلب منها تغليفها وحملها لأمه، وكان تعليله لهذه الهدية أنه لا يعرف ماذا تحتاج أمه، ولذلك فهو يترك لها حرية الشراء بنفسها، وقد كتبت البائعة على حسابها عبر فيس بوك أنها تتمنى لو تعرف رد فعل الأم حيال هذه الهدية.