مكونات العناية بالبشرة لإضافتها إلى قائمتك هذا الربيع

تتغير المواسم ومعها يجب أن تتجدد خزانة ملابسك. ولكن بالإضافة إلى ملابسك وأكسسواراتك، تحتاجين أيضاً إلى إجراء بعض التغييرات على روتين العناية ببشرتك. بينما كان فصل الشتاء يدور حول الحفاظ على ترطيب البشرة، يتطلب فصل الربيع أكثر من ذلك.

لراحتك، نقدم لك قائمة بخمسة مكونات للعناية بالبشرة عليك إضافتها إلى قائمتك في موسم الربيع. قومي بالتمرير لأسفل لمعرفة ما هي هذه المكونات.

الطماطم: إذا كنت تحبين اتباع طريقة المنزلية، فعليك إضافة الطماطم إلى روتين العناية ببشرتك. هذا المكون مثالي لمن لديهنّ بشرة دهنية لأنه يمنع تراكم الدهون. تقليل المسام، الاستخدام المنتظم للطماطم يمكن أن يساعد أيضاً في شد الجلد.

المقشر: ينصح الخبراء في كثير من الأحيان بعدم تقشير البشرة في الشتاء ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة، يجب إضافة مقشر إلى قائمتك. يمكنك إما شراؤه من السوق أو يمكنك صنع واحد في المنزل فقط عن طريق خلط السكر والقهوة وزيت جوز الهند.

الواقي من الشمس: عادةً ما يتوقف الناس عن استخدام واقي الشمس خلال فصل الشتاء ولكن لا يمكن فعل الشيء نفسه خلال فصل الربيع. احرصي دائماً على وضع واقٍ من الشمس أثناء العناية ببشرتك لحماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكنك اختيار واق من الشمس حسب نوع بشرتك.

سيروم فيتامين سي: بصرف النظر عن المكونات العادية، يمكنك أيضاً إعطاء دفعة إضافية لبشرتك عن طريق إضافة سيروم فيتامين سي إلى روتين العناية ببشرتك. فيتامين ج مفيد جداً للبشرة. يساعد في تسريع إنتاج كل من الكولاجين والإيلاستين، ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وشدها.

حمض الهيالورونيك: من منا لا يرغب في الحصول على بشرة شابة؟ إذا كان هدف العناية ببشرتك هو نفسه، فعليك إضافة حمض الهيالورونيك إلى روتينك. يساعد هذا أيضاً في تنعيم مظهر الجلد.