رحمة رياض همزة وصل بين العراق ولبنان

لم يكن صعباً على النجمة العراقية رحمة رياض الغناء باللهجة اللبنانية في جديدها “ساعة رمل”، فاللبناني يرى رحمة وكأنّها مواطنة لبنانية لعدّة عوامل منها أنّها انتقلت لفترة طويلة للعيش في لبنان وحيث هي مقيمة حالياً، أمّا العراقي فيطلق عليها لقب فخر العراق.

عكس هذا الخليط الذي كوّنته رحمة في شخصيتها وهويتها كفنانة قوّة للمرأة العربية خاصة للمرأة العراقية، فتحمل رحمة في صميمها قصة هذه المرأة من تاريخ وعمق ومعاناة وتحدّي وعقم الفرص، وترفعها إلى أعلى المستويات من فن ورقي وذكاء وانتشار ونجاح لامع.

من ناحية أخرى، هذه المرأة الجريئة التي لا تخاف أن تعبّر عن حبها الصادق وبكل تواضع تقول: “أنا حرف ناقص من دونك صعبة يكتمل…” من كلمات علي المولى المبدع الذي يترجم ما لا تقوى القلوب على تعبيره، ومن أجمل ما غنّته رحمة على ألحان محمود عيد العذبة ووقع التوزيع الغني لإليا ناستا.

فأبرز المخرج رامي نبها رحمة المرأة الجميلة والقوية التي تحمل ما لا ينتهي من حكايات وحب وعصرية، فمزج عوالمها في تحف فنية غنيّة بالألوان والذكريات والسوريالية، مستخدماً طريقة تصوير جديدة ولافتة كما حرص على وضع رحمة في كل مشهد بالقرب من شيء يدل على زمان ومكان أو حالة قد مرّت بها عروس لم تحسن أن تفرح حتى فرّقها القدر عن الحبيب تاركاً إياها تتخبط.

تصدّر فيديو كليب “ساعة رمل” مواقع التواصل الاجتماعي وقائم التريندينع على يوتيوب في عدة بلدان، بدءاً من العراق إلى لبنان لتكون رحمة همزة وصل تجمع محبيها من جميع أرجاء العالم العربي تحت أعمال فنية صائبة.