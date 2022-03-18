مارس 19, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

قتل عارضة أزياء روسية وصديقها يعترف: “نمت مع جثتها في حقيبة 3 ليال”

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فى :شؤون المرأة
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قتل عارضة أزياء روسية وصديقها يعترف: “نمت مع جثتها في حقيبة 3 ليال”

اعترف الصديق السابق لعارضة أزياء روسية تدعى غريتا فيدلر (23 عاماً)، اختفت بطريقة غامضة العام الماضي، مثيرة العديد من الشبهات، أنه خنقها حتى الموت بعد خلاف مالي في موسكو.


وقال ديمتري كوروفين للمحققين إنه “نام في غرفة فندق لمدة 3 ليال مع جثتها التي وضعها في حقيبة سفر اشتراها، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما اعترف بأنه “نقل الجثة مسافة 300 ميل إلى منطقة ليبيتسك وتركها في صندوق السيارة لأكثر من عام”.

ولفت إلى أنه “ظل ينشر الصور والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للعارضة، ليجعل الأصدقاء يعتقدون أنها لا تزال على قيد الحياة”.

يذكر أن الشرطة الروسية عثرت على جثة عارضة الأزياء الروسية الشابة (23 عاماً) داخل شنطة سفر، أمس الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام على اختفائها.

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