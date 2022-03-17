(بالصور) البولندية كارولينا بيوليسكا ملكة جمال العالم لعام 2021

فازت البولندية ​كاروينا بيوليسكا​، امس الأربعاء، بلقب ملكة جمال العالم​ لعام 2021 .

وملكة جمال العالم​ كاروينا بيوليسكا 22 عامًا، تعمل عارضة أزياء، وتدرس الماجستير في الإدارة وترغب في مواصلة دراستها للحصول على الدكتوراه .

وبالإضافة إلى عملها تستمتع بهوية السباحة والغوص ولعب التنس وناشطة ومتطوعة في حال مشاكل المشردين وفي يوم من الأيام تأمل في أن تصبح متحدثة تحفيزية .

وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية على الوصافة الاولى بينما حازت ملكة جمال ساحل العاج على الوصافة الثانية من بين 90 متسابقة .