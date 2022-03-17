صدمة في السعودية بعد وفاة الشابة ​ساز القحطاني

تداولت وسائل إعلام خبر وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية​، ساز القحطاني​، إثر تعرضها لحادث سير مروع على طريق العروبة في الرياض.

وتعد ​ساز القحطاني، المعروفة أيضا باسم “أريج العمري”، إحدى نجمات “سناب شات” و”تيك توك” السعودية، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، إذ تشارك معهم يومياتها من الحفلات وزياراتها للأماكن العامة، وقد أثار خبر وفاتها صدمة كبيرة في صفوف محبيها.

ونشرت إحدى صديقاتها تدعى نجود الفهد، شريط فيديو مؤثرا لها وهي تبكي بعد تسلمها شهادة وفاة صديقتها، وأعلنت الخبر للمتابعين وقالت: “توفيت صديقتي وأختي أريج العمري، الله يرحمها ويغفر لها وادعولها بالرحمة والمغفرة وحللوها”، ونشرت آخر رسالة لصديقتها قبل وفاتها والتي قالت بها: “الحين أنام بس رجعت حسابي”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارة الراحلة بعد تعرضها لحادث مروري، وقد اشتعلت فيها النار تماما، وبدأ وسم #ساز_القحطاني يتصاعد في “تويتر” وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.