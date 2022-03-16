الفتق بعد العملية القيصرية: الأعراض والعلاج والوقاية

يعد الفتق أحد المضاعفات النادرة للولادة القيصرية، يمكن أن يساعد إدراك علامات وأعراض الفتق في الحصول على العلاج الطبي المناسب ويسمى الفتق الذي يحدث بعد الجراحة بالفتق الجراحي، لأن الولادات القيصرية يمكن أن تؤدي إلى ضعف في جدار البطن. يحدث الفتق عندما يبرز جزء من الأمعاء أو المعدة إلى الخارج من خلال جرح الولادة القيصرية، مما يؤدي إلى انتفاخ الجرح والمنطقة المحيطة به.

إليك وفقا لموقع هيلث أسباب الإصابة بالفتق بعد الولادة وأعراض الإصابة وكيف يمكن تشخيصه.؟

أعراض الإصابة بالفتق بعد الولادة القيصرية

يتمثل العرض الأساسي للفتق الجراحي في انتفاخ غير عادي بالقرب من مكان الشق الجراحي أو متصل به. يمكن أن يكون الانتفاخ صغيراً مثل حجم حبة العنب، أو يمكن أن يكون كبيراً جداً. قد يغير الفتق وضعه أو ينمو بمرور الوقت.

يمكن أن يحدث الفتق بعد سنوات عديدة من الجراحة. إذا كان هذا هو الحال، فقد تلاحظ المرأة انتفاخاً على طول ندبة جرح الولادة القيصرية السابق.

في بعض الأحيان يكون الفتق داخلياً متقلصاً ومختنقاً داخل البطن ويسمى “بالفتق الخانق”، يؤدي الفتق الخانق إلى قطع إمداد الدم عن الأعضاء الحيوية في المعدة، بما في ذلك الأمعاء. ويعد الفتق المختنق هو حالة طبية طارئة. يجب على أي امرأة تعاني من ألم أو مشاكل في الجهاز الهضمي بعد الولادة القيصرية أن تستشير طبيبها فوراً.

تشمل أعراض الفتق المختنق ما يلي:

الشعور بألم متزايد في المعدة والأمعاء.

القيء والغثيان.

احمرار وتورم في المعدة.

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تشخيص الفتق بعد الولادة القيصرية

عادة ما يكون الطبيب قادراً على تشخيص الفتق عن طريق فحص منطقة جرح الولادة. أحياناً يكون الفتق مرئياً فقط عند القيام بأفعال معينة، مثل السعال، لذلك قد يلمس الطبيب الجرح ويطلب من المرأة الانحناء للأمام أو الوقوف باستقامة أو القيام بمجهود بدني كرفع شيء فوق الرأس.

ما هي العوامل التي تساعد على الإصابة بالفتق؟

يكون خطر الإصابة بالفتق الجراحي أعلى بين النساء اللاتي لديهن عدة ولادات قيصرية. وفقاً لدراسة أجريت عام 2014، فإن إجراء عمليتي ولادة قيصرية يزيد من احتمالية حدوث فتق ثلاث مرات، في حين أن وجود خمس ولادات قيصرية يزيد خطر الإصابة بالفتق ستة أضعاف.

يمكن أن يحدث الفتق في أي وقت بعد الولادة القيصرية، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك خلال 3 سنوات بعد الجراحة وقد يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الفتق أكثر عرضة للإصابة بفتق جراحي بعد الخضوع لعملية ولادة قيصرية، حيث قد يكون هناك ضعف في جدار البطن وراثياً.

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مضاعفات الإصابة بالفتق بعد الولادة القيصرية

في بعض الحالات، يمكن أن يشفى الفتق الصغير من تلقاء نفسه. ومع ذلك، هناك خطر من أن يصبح الفتق خانقاً، والذي يمكن أن يهدد حياة الأم. قد يسبب مشاكل مثل:

ثقوب بالمعدة.

انسداد في الأمعاء.

نزيف داخلي.

سائل في تجويف البطن.

تعد حالات الفتق نادرة بعد الولادة القيصرية، لذلك هناك القليل من البيانات المتوافرة حول معدل تكرارها. لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت المرأة ستصاب بفتق آخر أم لا في المستقبل.

يجب الانتباه إلى أنه مع الرعاية الطبية المناسبة، تتعافى غالبية النساء من الفتق الجراحي بعد الولادة القيصرية. ستكون معظمهن قادرات على الولادة القيصرية التالية بدون أي مشاكل أو مضاعفات، وقد تكون الولادة الطبيعية ممكنة في الحمل التالي.

علاج الفتق بعد الولادة القيصرية

لعلاج الفتق بعيداً عن الجراحة قد ينصح الطبيب بتقوية عضلات المعدة من خلال بعض التمارين الرياضية التي لا تضع أي حمل على تلك العضلات، مثل: تمارين النفس، والتأمل، واليوغا، بالإضافة إلى تمارين التمدد، على الجانب الآخر يمكن علاج الفتق بعد الولادة القيصرية عن طريق الجراحة وإزالة الفتق بالمنظار من خلال شق صغير، غالباً في السرّة. وتميل هذه الشقوق إلى الالتئام بسرعة أكبر وتسمح بالشفاء بشكل أسرع.

بعيداً عن المنظار تتطلب حالات الفتق الخانق إزالة الفتق، ولكن في حالات الفتق الطبيعية يكون التخدير الموضعي للمنطقة المحيطة بالفتق كافياً لإزالة الفتق ولكن اعتماداً على الفتق وموقعه. قد تحتاج المرأة أيضاً إلى علاج للآثار الجانبية للفتق، والتي قد تشمل ثقوب الأمعاء أو الالتهابات، قد تتطلب هذه الآثار الجانبية جراحة إضافية أو مضادات حيوية أو المكوث في المستشفى.

كيف تتعافين بعد إزالة الفتق؟

تتعافى معظم النساء بسرعة من جراحة إصلاح الفتق. ما لم يكن الفتق كبيراً أو مستعصياً، فعادة ما يكن قادرات على المشي والعودة إلى المنزل في يوم الجراحة، أما الشعور بالألم بعد الإجراء فهو يعتبر أمر طبيعي ويمكن أن يساعد المشي كثيراً في تسريع الشفاء وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مثل جلطات الدم.