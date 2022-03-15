9 أخطاء شائعة تحدث أثناء تنظيف المنزل… ما هي؟

قد تشعرين بالرضا بعد إكمال مهمة التنظيف المنزلي، الذي ليس ممتعا كثيرا ولكنه ضروري ومفيد بالتأكيد، ولكن هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة للتنظيف.

اكتشفي ما إذا كنت ترتكبين أيا من هذه الأخطاء التي قد تؤدي في الواقع إلى تخريب نظافة منزلك، وتجعله أكثر اتساخا.

الخطأ الأول: استخدام نفس الخرقة في أنحاء المنزل

عند استخدام نفس الخرقة (قماش التنظيف) في أماكن متعددة من المنزل، فإنها تحتفظ بالأوساخ من السطح السابق وتوزعه على أي سطح تلامسه بعد ذلك. وهذا يعني أن جراثيم الحمام تلتصق بمناضد المطبخ وطاولة القهوة في غرفة المعيشة، وفي أي مكان آخر تستخدمين فيه هذه الخرقة، مما يجعل طريقة تنظيف مطبخك خاطئة تماما.

الحل: استخدمي رزمة جديدة من المناديل الورقية لكل سطح يتم تنظيفه، أو استخدمي قماش تنظيف من الألياف الدقيقة مخصص لكل منطقة من منزلك. يمكن وضع أقمشة التنظيف المصنوعة من الألياف الدقيقة في الغسالة أو غسلها يدويا جيدا بعد كل استخدام لإزالة الأوساخ.

الخطأ الثاني: استخدام منفضة الريش

بغض النظر عن عدد الإعلانات عن هذه المنافض التي تقول إن الريش “يحبس الغبار ويعزله”، فهذا غير صحيح. تشتهر منفضة الريش بنشر الغبار حول السطح أو دفعه ليسقط على الأرض، بدلا من إزالته.

الحل: استخدمي قماش تنظيف من الألياف الدقيقة أو مناديل ورقية يمكن التخلص منها، مع محلول تنظيف مناسب، اعتمادا على السطح الذي ستزيلين عنه الغبار.

الخطأ الثالث: عدم تنظيف المكنسة الكهربائية

عندما لا يتم تغيير مرشح (فلتر) المكنسة الكهربائية أو تنظيفه لفترة من الوقت، فلن تقتصر المشكلة على عدم قدرة المكنسة الكهربائية على التقاط أكبر قدر من الأوساخ والغبار بسبب انخفاض قدرة الشفط فحسب، وإنما أيضا نثر الأوساخ مرة أخرى في الهواء وعلى السجاد من فتحة التهوية.

الحل: قومي بتغيير أو تفريغ أكياس المكنسة الكهربائية أو العلب المرشحة فور امتلائها. امسحي ملحقات المكنسة والخرطوم وفتحة التهوية بقطعة قماش تنظيف رطبة من الألياف الدقيقة أو بمنديل ورقي مبلل، مع التحقق جيدا من فصل المكنسة عن الكهرباء أولا.

الخطأ الرابع: إعادة فرشاة المرحاض إلى حاملها على الفور

إذا أعيدت فرشاة المرحاض إلى حاملها مباشرة بعد الاستخدام، فإن الرطوبة والجراثيم من المرحاض ستنحصر في الحاوية والفرشاة، حيث تتكاثر ويزيد عددها. ثم تعلق هذه الجراثيم مرة أخرى في المرحاض في المرة التالية التي تُستخدم فيها الفرشاة.

الحل: بعد استخدام فرشاة المرحاض، اتركيها تجف تماما قبل إعادتها إلى حاملها.

الخطأ الخامس: عدم تجفيف حوض المطبخ

الأحواض هي مكان تنمو فيه الجراثيم والبكتيريا بسرعة لكونها بيئة رطبة، حيث تميل جزيئات الطعام إلى الالتصاق بها. وتتفاقم هذه المشكلة عند ترك الطعام أو الماء الراكد في الحوض أو الصرف أو آلة التخلص من القمامة.

الحل: امسحي الحوض وجففيه بعد كل استخدام.

الخطأ السادس: التنظيف من الأسفل إلى الأعلى

عند كنس الأرضية أو مسحها أو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية قبل تنظيف الأثاث، يسقط الغبار والفتات من الطاولات والرفوف، مما يتطلب منك إعادة تنظيف الأرضية.

الحل: تنظيف الغرفة من الأعلى إلى الأسفل. ابدئي بالنوافذ ثم انتقلي إلى الطاولات والكراسي والأرائك، ثم الطاولات الجانبية وطاولات القهوة، وأخيرا الأرضية.

الخطأ السابع: رش المنظف مباشرة على الأسطح

يمكن أن يؤدي رش المنظف مباشرة على الأثاث أو أسطح المناضد أو الزجاج إلى تراكم المحلول، مما يترك ملمسا دهنيا على الأسطح والأثاث والنوافذ. وقد يتسبب ذلك أيضا بالتصاق الأوساخ والغبار بها بقوة أكبر.

الحل: رشي محلول التنظيف على قطعة قماش للتنظيف من الألياف الدقيقة أو منديل ورقي يمكن التخلص منه، ثم امسحي الأسطح.

الخطأ الثامن: عدم تنظيف الغسالة

يمكن أن تبقى خلايا الجلد وعث الغبار والبقع من الملابس في أسطوانة الغسالة وكذلك على الغطاء أو الباب وموزع المنظفات. ويؤدي هذا إلى غسل الملابس بالماء المتسخ، وفي النهاية ستصبح كريهة الرائحة.

الحل: بالنسبة للغسالة التي يتم تحميلها من الأعلى، ابدئي تشغيلها باختيار أطول إعداد غسيل والأكثر سخونة. عندما تكون الأسطوانة ممتلئة تقريبا بالماء، اسكبي لترا واحدا من الخل وكوبا من صودا الخبز، واتركي الغطاء مفتوحا، ودعي الخليط يستقر بينما تكون الغسالة في وضعية توقف مؤقت لمدة ساعة على الأقل.

وفي الأثناء، قومي بتنظيف الغطاء وأي زوايا وأركان مرئية أخرى. أغلقي الغطاء، مما يسمح ببدء دورة الغسيل. كرري مرحلة التنظيف بالخل وصودا الخبز إذا لزم الأمر، ثم امسحي الجزء الداخلي من الغسالة واتركي الغطاء مفتوحا حتى تجف الغسالة تماما.

وبالنسبة للغسالة التي تتم تعبئتها من الأمام، اسكبي محلولا مكونا من ربع كوب من صودا الخبز والماء في الصندوق الخاص بالمنظف، واسكبي كوبين من الخل في الأسطوانة.

اضبطي غسالتك على أعلى درجة حرارة واتركيها تقوم بعملها. بعد انتهاء الدورة، امسحي الأسطوانة والباب والصندوق الخاص بالمنظف والجزء الخارجي. تذكري أن تتركي الباب مفتوحا بين دورات الغسيل للحصول على أفضل تهوية.

الخطأ التاسع: غسل لوح التقطيع بسائل غسيل الأطباق

بينما يزيل سائل غسيل الأطباق والماء الساخن بقايا الطعام المرئية من لوح التقطيع، فإن آثار التقطيع على الألواح الخشبية والبلاستيكية تحبس جزيئات الطعام المجهرية، حيث تتكاثر البكتيريا التي تنتقل إلى أي طعام يلامس لوح التقطيع.

الحل: لا تضعي لوح التقطيع في غسالة الأطباق. يمكن أن يتشقق لوح التقطيع الخشبي ويفسد، بينما يمكن أن يذوب لوح التقطيع البلاستيكي في الماء الساخن والبيئة البخارية لغسالة الأطباق. بدلا من ذلك، انقعي ألواح التقطيع في بيروكسيد الهيدروجين أو محلول التبييض، ثم اشطفيها بالماء وجففيها تماما.