5 أنواع طعام ممنوع تقديمها لطفلك قبل عمر عام

توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، بضرورة الاعتماد على الرضاعة فقط في تغذية الطفل خلال الأربعة أشهر أو الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، ويمكن تحديد الوقت المناسب لإدخال الأطعمة الصلبة لطفلك عندما تظهر عليه علامات الاستعداد لتناول الطعام، مثل القدرة على البلع، ورغبته في تناول الطعام.

أما بعد الستة أشهر، فيصبح من الضروري إطعام طفلك إلى جانب الرضاعة. في البداية تعتمدين على الخضروات والفواكه المهروسة بدون ملح أو سكر أو بهارات، ثم تبدئين بزيادة خشونة الطعام تدريجياً حتى يستطيع الطفل تناول قطع الطعام مثل البالغين، على أن تحرصي على عدم تقديم بعض أنواع الأطعمة له قبل إتمامه العام الأول من عمره، حيث تشكّل بعض الأطعمة خطورة على صحة وسلامة طفلك في العام الأول من عمره.

تابعي القراءة وتعرّفي إلى أهم الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عيد ميلاده الأول.

1- العسل

العسل يحتوى على نوع من الجراثيم، لا يمكن للجهاز المناعي للطفل مقاومته بعد عمر عام، فإذا وجدت هذه الجراثيم في العسل، قد تسبب بوفاة الرضيع، أما بعد العام الأول، فإن الجهاز المناعي للطفل يصبح قادراً على مقاومة هذا النوع من الجراثيم، وبالتالي يصبح العسل طعاماً آمناً للطفل بعد عمر عام.

2- حليب الأبقار

يحتوي حليب الأبقار على نوع من البروتينات الصعبة الهضم، وخلال العام الأول من عمر الطفل يكون جهازه الهضمي في مرحلة التطور لاستقبال الأطعمة الخفيفة، لذا يجب عدم إرهاقه بتقديم نوع بروتينات صعب الهضم مثل الموجود في حليب الأبقار.

3- المكسرات والفواكه المجففة

في العام الأول من عمر الطفل، تكون أسنانه غير مكتملة، فلا يستطيع طحن المواد الغذائية القاسية، لذا فالمكسرات والفواكه المجففة تشكّل خطراً على سلامة الطفل، فقد يبتلع الطفل إحداها ويتعرض للاختناق، فلا داعي لتقديمها للطفل، إلا في حالة طحنها جيداً وإضافتها للفواكه أو الخضروات من أجل الحصول على فوائدها الصحية.

4- الفواكه الحمضية

أيضاً لأن الجهاز الهضمي للطفل يكون في طور النمو، فإن الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال، تكون قاسية على معدة الطفل، وتعرضه للإصابة بالحموضة وارتجاع المريء.

5- القمح

المخبوزات المصنوعة من القمح لا يُفضل تقديمها للطفل قبل إتمامه العام الأول من عمره، حيث تحتوي على مادة الغلوتين التي يعاني بعض الأطفال من حساسية ضدها.