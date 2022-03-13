12 نصيحة تجميلية سهلة وفعالة للأمهات المشغولات

اسألي الأمهات وسيخبرونك بمدى صعوبة الأمومة في الواقع. من رعاية أطفالهن الصغار، وإدارة الأعمال المنزلية، وإعداد الطعام لاستكمال العمل المكتبي، فإن حياة الأم مليئة بالصعوبة. وهكذا، فإن إيجاد الوقت للتألق هو بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لهن. فقط لأنهن ليس لديهن الوقت والطاقة لتكريس نظام جمالهن، لا يعني أنهن لا يردن الظهور بمظهر جيد ومتوهج، أليس كذلك؟

في مثل هذه الحالة، تعمل النصائح والأفكار المتعلقة بالجمال بشكل أفضل. لذلك، أثناء نوم طفلك، خصصي بعض الوقت لتدليل بشرتك وجسمك. بعد كل شيء، المظهر الجيد مهم ويعزز مزاجك وطاقتك أيضًا. نظرًا لأن عيد الأم بعد أيام قليلة، فقد توصلنا إلى 12 نصيحة وحيلة تجميل سهلة وفعالة للأمهات المشغولات والتي لا توفر الوقت فحسب، بل ستبقيك متوهجة طوال الوقت.

إلقي نظرة..

1. اتبعي إجراء محدّد: إذا قمت بتنظيف بشرتك وتوحيدها وترطيبها بشكل يومي، فستتأكدي من حصولك على بشرة صحية ومتوهجة. لكن تأكدي من اختيار المنتجات وفقًا لنوع بشرتك.

2. استخدمي خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء” سواء كنت مستيقظة لحضور اجتماع Zoom في المكتب أو يبدأ طفلك في البكاء في منتصف الليل، كونك أمًا مشغولة، فمن المؤكد أنك ستفقدين نومك وقد يؤثر ذلك على عينيك. استخدمي خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء والاحمرار.

3. استخدام الشامبو الجاف: كونك أمًا مشغولة، فأنت على يقين من أن جدولك الزمني محموم وأيام متعبة. وبالتالي، يصعب عليك غسل شعرك بشكل منتظم، خاصة عند الحاجة للخروج. في هذا الوقت، يعد الشامبو الجاف هو أفضل خيار لجعل شعرك يبدو أنظف وأكثر انتفاخًا في وقت قصير. لذلك، قومي بشراء شامبو جاف يناسب شعرك.

4. الحفاظ على الحامض بين يديك: يساعد عصير الحامض في تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب والبقع الداكنة والنمش. في حين أن قضاء بعض الوقت في فرك أو تطبيق العصير على بشرتك قد يكون صعبًا على الأمهات المشغولات، إلا أنه بإمكانهن في الواقع الاحتفاظ بالحامض في متناول اليد فقط لتوفير الوقت والحصول على بشرة مشرقة في نفس اللحظة. بصرف النظر عن الحامض، يمكنك استخدام الألوي فيرا، خاصة في فصل الصيف.

5. أربطي شعركِ المبلل واخلدي الى النوم: هل تحضرين حدثًا مهمًا في صباح اليوم التالي ولكن لا تعرفي ماذا تفعلي بشعرك؟ ما عليك سوى غسل شعرك بالبلسم في الليلة السابقة، ولفي شعرك في كعكة ناعمة ونامي. في اليوم التالي، سيحصل شعرك على تموجات ناعمة وجميلة في كل مكان!

6. طبقة جميلة من الماسكارا: مكياج العيون هو شيء يمكن أن ينجح مظهرك العام أو يفشله. في الحصول على آيلاينر مجنح بشكل صحيح، قد ينتهي بك الأمر بإفساد مظهر عينيك وإضاعة الوقت أيضًا. في مثل هذه الحالة، يجب الاعتماد على الماسكارا. ضعي طبقة لطيفة منها على رموشك وسوف تصنع المعجزات.

7. إلجئي الى سي سي كريم: أثناء وضع المكياج، من المهم جدًا الحصول على القاعدة الصحيحة والخالية من العيوب. لهذا، هناك إجراء كامل تحتاجين إلى اتباعه. تحتاج عملية التهيئة والمزج إلى وقت ممتع. ولكن، لتجنب ذلك وتوفير الوقت، يمكنك استبدال البرايمر وكريم الأساس بكريم CC.

8. إختاري حمرة مشرقة: يمكن للظل اللامع لأحمر الشفاه أن يرفع مظهرك على الفور وفي نفس الوقت يرفع ثقتك بنفسك. سواء كان لديك اجتماع رسمي أو ستذهبين إلى حفلة، ما عليك سوى وضع أحمر شفاه مشرق.

9. زيت جوز الهند كمرطب للوجه: يجب أن تكوني على دراية بفوائد زيت جوز الهند. إنه أفضل زيت لا يحافظ على ترطيب البشرة وصحتها فحسب، بل يعالج أيضًا حب الشباب والجلد الجاف، ويعمل كأفضل مرطب للوجه والشفتين. قومي بتطبيقه قبل النوم وستكون النتائج سحرية.

10. استخدام مكعبات الثلج: من المؤكد أن ليالي الطوال ستجعلك تحصلين على الكثير من الهالات السوداء وانتفاخ العيون. مكعبات الثلج تصنع العجائب في وجهك. إنه يساعد فقط في إزالة انتفاخ وجهك ولكنه أيضًا ينعش المظهر. بعد الاستيقاظ مباشرة، خذي مكعب ثلج ولفيه في منديلك وضعيه على وجهك بالكامل.

11. جففي مناكير أظافركِ بالماء البارد: مناكير الأظافر تعزز مظهر اليدين والساقين. بالنسبة للأمهات المشغولات، من المستحيل الجلوس في مكان واحد حتى يجف مناكير الأظافر. لتجفيفها بشكل أسرع، املئي وعاءً صغيرًا بالماء البارد، وأضيفي إليه بعض الثلج، واغمسي أظافرك فيه.

12. قومي بتغطية الشعر الرمادي على الفور بظلال العيون” لا داعي للذعر عندما ترين الشعر الرمادي أثناء تأخرك في العمل. اختاري ظل عيون أقرب إلى لون شعرك وقومي بتغطيته باستخدام فرشاة أو إسفنجة.