علاج داء القطط للحامل

ترتبط النساء بالقطط ولا أحد يعرف سر حب النساء والفتيات الصغيرات لهذه المخلوقات الصغيرة الجميلة، ولكنها الرفيق في كل البيوت حيث تتقافز في كل مكان وتملأ البيت بهجة وسعادة بسبب لطف حركاتها ورقتها ونعومة شعرها، ولكن في مرحلة الحمل قد يصبح ذلك الكائن -أي القطة -مصدراً للخطر، حيث تصاب النساء الحوامل بما يعرف بـ”داء القطط” والذي تشرح عنه الدكتورة لمياء عبد العزيز؛ استشارية النساء والولادة وفي حديث خاص بـ ” سيدتي وطفلك” كالآتي:

ما هو داء القطط؟

داء القطط يصيب القطة بسبب طعام غير ناضج

يعرف داء القطط بعدة أسماء منها جرثومة القطط وطبياً يعرف باسم داء المقوسات أو التوكسوبلازما.

ينشأ هذا المرض جراء الإصابة بطفيليات المقوسة الغوندية التي تعيش غالباً في أمعاء القطط.

يمكن لهذه الطفيليات أن تنتقل للإنسان وخاصة الحوامل بطرق عديدة أبرزها التعرض لفضلات القطط.

أعراض داء القطط على الحامل

داء القطط أعراضه تشبه أعراض الأنفلونزا

ينتقل داء القطط للحامل عندما تحمل القطة طفيلاً، فعندما تأكل القطط لحوماً نيئة أو طعاماً لم يتم تنظيفه جيداً، ينتقل الطفيل بعد ذلك عن طريق فضلات القطط للمرأة الحامل التي تقوم برعاية القطة والاهتمام بها.

في حال كانت الحامل تتمتع بمناعة قوية فسوف تشعر بأعراض خفيفة نتيجة الإصابة بداء القطط.

وفي حال أصيبت المرأة بداء القطط قبل الحمل بقرابة 6 – 9 أشهر، غالباً يكون جسمها قد اكتسب مناعة ضد المرض ولا يتسبب بأي أعراض لها أو مضاعفات للجنين.

تظهر على الحامل عدة أعراض منها ظهور انتفاخ غير مؤلم في الغدد الليمفاوية حول العنق.

ظهور بعض الأعراض الأخرى الخفيفة بشكل عام التي تشبه أعراض الأنفلونزا مثل آلام العضلات، والتعب، والصداع، والحمى.

وقد تعاني الحامل من التهاب الحلق.

وقد يظهر عليها الطفح الجلدي.

يمكن تشخيص إصابة الحامل بداء القطط عن طريق اختبار الدم لقياس مستويات الأجسام المضادة.

كما أن تصوير الحامل بالسونار قد يظهر بعض التشوهات لدى الجنين.

في حال حدثت العدوى بداء القطط قبل بلوغ الحمل عمر 16 أسبوعاً، قد يتم إعطاء الحامل مضاداً حيوياً مناسباً لتقليل أعراضه على الجنين.

اذا انتقلت العدوى للجنين ويظهر ذلك من خلال السونار، فعندها قد يتم إعطاء الحامل الأدوية المعتادة لداء القطط التي توصف للأشخاص العاديين.

مخاطر داء القطط على الجنين

في حال إصابة الحامل بداء القطط في الثلث الأول من الحمل يكون خطر إصابة الجنين حوالي 15 بالمائة تقريباً.

وفي حال إصابة الحامل بداء القطط في الثلث الثاني من الحمل فنسبة تعرض الجنين للعدوى يبلغ حوالي 30 بالمائة.

وتبلغ نسبة العدوى حوالي 60 بالمائة في حال تعرض الحامل للعدوى في الثلث الثالث من الحمل.

تظهر على الجنين بعد الولادة بعض الأعراض التي تشير لإصابته بداء القطط وهي حالة التهاب العين، وكذلك تضخم الكبد والطحال، واليرقان، والتهاب رئوي متكرر.

بعد الولادة يتم إعطاء المولود مزيجاً من الأدوية لمدة عام في حال ثبوت إصابته بداء القطط.

كيف تتصرف الحامل في وجود قطة في المنزل؟

يجب عدم ملامسة الفم والعين

ينصح الأطباء بالتخلص نهائياً من القطط في حال التخطيط للحمل بعدة أشهر سابقة.

وفي حال إصرار الزوجة والأطفال على امتلاك قطة في البيت وحدوث الحمل فيجب اتخاذ عدة تدابير وقائية لسلامة الجنين خصوصا في الشهور الثلاثة الأولى.

يجب أن تتوقف الحامل عن العناية بالقطة وتغيير الرمل الخاص بفضلاتها بشكل نهائي.

عدم اللعب مع القطة.

وضع القطة في مكان بعيد عن الطعام والشراب وغرف النوم.

تنظيف اليدين بعد ملامسة القطة.

عدم لمس الفم والعينين قبل غسلهما في حال وجود القطة في البيت.

طهي اللحوم بشكل جيد قبل تقديمها للعائلة وللقطة.

عدم تقديم لحوم غير ناضجة للقطة.

تنظيف أدوات تقطيع اللحوم بالماء الساخن.

ارتداء القفازات في حال العناية برمل الحديقة تحسباً لتلوثه بفضلات القطة.