خلطات هندية فعالة للحدّ من ظهور الشيب المبكر

يُعدّ ظهور الشيب المبكر من الأمور التي قد تسبّب حرجاً وإزعاجاً للكثير من الفتيات، خاصة أنه يُنظر إليه على أنَّه إحدى علامات التقدّم في السن. ويعتقد الكثيرون أن هناك صعوبة في التخلص من الشعر الرمادي ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة من خلال اتباع بعض العادات الهندية التقليدية للعناية بالشعر.

يعتمد الهنود بشكل أساس على أوراق الكاري لعلاج الشيب، وذلك من خلال وصفة بسيطة عبارة عن كوبين من زيت جوز الهند مع حفنة من أوراق الكاري، ويتم غليها في قدر على النار حتى يصبح لون الأوراق داكناً… يُترك المزيج ليبرد قليلاً ثم يُسكب في وعاء زجاجي.

أما طريقة التطبيق فسهلة وتتم من خلال رشّ هذا الزيت على الشعر بعد تقسيمه من الجذور إلى الأطراف، وتوزيعه خاصةً على فروة الرأس. يُترك الزيت على الشعر طوال الليل ويُغسل بالشامبو في صباح اليوم التالي.

كذلك يستخدم الهنود وصفة ثانية لمحاربة الشيب هي عبارة عن 3 ملاعق من عصير الليمون الحامض تُمزج مع 4 ملاعق طعام من زيت جوز الهند في وعاء ليصبح الخليط متجانساً. ضعي المزيج على شعرك مع تدليك فروة الرأس بلطف، واتركيه لمدة ساعة واحدة، اغسلي بعدها شعرك جيداً بالشامبو واتركيه يجفّ في الهواء الطلق. طبّقي هذه الوصفة مرة في الأسبوع.