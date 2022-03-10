إحداهما أمسكتها والأخرى فصلت رأسها بسكين.. شقيقتان تذبحان أمهما في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية عن جريمة مروعة وقعت اول أمس الأربعاء، حين قامت فتاتان “بدون” بقتل أمهما طعنًا ونحرًا في منطقة الدوحة بالكويت لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد.

تم ضبط الفتاتين في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين الذي استخدم أداة للجريمة.

حالة هستيرية

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر أمنية، أن الفتاتين عقب ارتكاب جريمتهما، دخلتا في حالة هستيرية لم تسمح باستجوابهما حتى الآن، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عامًا، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عامًا، والصغرى 33 عامًا.

وأضافت المصادر أن رجال المباحث صُدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة، حينما عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها وموضوعا داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

فصلت رأسها عن جسدها

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، دلت على أن إحدى الفتاتين قيّدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.

وحسب “القبس”، فقد تمت إحالة الفتاتين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليهما، ومطابقة العينات التي وُجدت في مسرح الجريمة، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الكشف على الفتاتين في الطب الشرعي ستتم إحالتهما إلى مكتب التحقيقات.