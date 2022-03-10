خطوات سهلة للتخلص من الخطوط الدقيقة على الجبين

مع التقدّم ​​في السنّ، تفقد البشرة الكولاجين الطبيعي الخاص بها وينتج من ذلك ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تعتبر علامات مبكرة للشيخوخة، ولكن الشخص المتجهّم والذي عادةً ما يقطّب حاجبيه، هو الأكثر عرضة لظهور هذه الخطوط على الجبهة. إلا أن هناك عوامل أخرى تتسبّب بهذه المشكلة مثل التعرّض للشمس لفترات طويلة وترقق الجلد وفقدان مرونته والوراثة وفقدان الكولاجين والشيخوخة.

ونشر موقع onlymyhealth نصائح لكل من ينزعج من تلك الخطوط التي تبرز على الجبهة، وتتمثل في البداية باستخدام واقي الشمس، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية الضارة (A) والأشعة فوق البنفسجية (B) يمكنها إتلاف البشرة إلى حد كبير، إذ تخترق طبقات الجلد وتتوغل عميقاً، وتسبّب تلف الجلد من طريق قتل خلاياه، لذلك يساعد استخدام الواقي من الشمس على تقليل الضرر الذي تسبّبه أشعة الشمس من خلال منعها من التوغل العميق في طبقات الجلد.

كذلك نصحت بترطيب البشرة الذي لا يقتصر فحسب على الأشخاص ذوي البشرة الجافة والمتقشّرة الذين يحتاجون إلى مرطّب، بل هو عنصر أساسي للعناية بالبشرة ويحتاج الجميع إلى استخدامه بغض النظر عن نوع البشرة، لأن مع التقدّم في العمر تفقد البشرة خصائصها في الاحتفاظ بالرطوبة وبالتالي تحتاج إلى الترطيب بين الحين والآخر.

ويُنصح كذلك باستخدام الكريمات المضادة للتجاعيد بالشكل الصحيح إذ يمكن أن تكون فعالة جداً في التخفيف من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد. ويمكن استخدام الكريمات التي تتكون من مصل الريتينول أو كريم أساسه الببتيد للحؤول دون ظهور الخطوط الدقيقة.

يساعد مصل الريتينول في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة من طريق زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، وتحفيز إنتاج الأوعية الدموية الجديدة في الجلد، فيما تعتبر كريمات الببتيد خياراً جيداً عندما يتعلق الأمر بتقليل ظهور الخطوط الدقيقة، لأنها تساعد في الحد من الالتهاب وتجعل البشرة أكثر نعومة.

ويوصى أيضاً بالإقلاع عن التدخين لأن التبغ لا يؤثر فقط في الأعضاء الداخلية للجسم، بل يمكن أن تكون له أيضاً آثار ضارة على البشرة، بحيث يؤدي إلى اصفرار أطراف الأصابع وجفاف الجلد وانتفاخ العينين والتصبّغ وترهّل الجلد، وبالتالي فقدان الكولاجين وتسريع الشيخوخة من خلال الظهور المبكر للخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة.