مارس 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بدون “فوتوشوب”.. صورة صادمة لنجمة البوب مادونا

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فى :شؤون المرأة
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بدون “فوتوشوب”.. صورة صادمة لنجمة البوب مادونا 

في صورة مفاجئة وخالية من “الفوتوشوب”، صدمت النجمة العالمية مادونا 63 عاماً، جمهورها عندما ظهرت مع ابنها روكو ريتشي، في لندن منذ أيام قليلة.

وشوهد الثنائي يغادران “بار هاريز” في حي مايفير العصري في العاصمة البريطانية في وقت متأخر من يوم السبت. فيما أطلت الفنانة الشهيرة وهي ترتدي ملابس سوداء مع نظارة شمسية كبيرة الحجم بنفس اللون بمعطف أسود طويل بالإضافة إلى حزام أحمر حول خصرها، بحسب ما نقلت مواقع وصحف أميركية.

جاءت هذه الصورة بعد أن نشرت أيقونة البوب قبل أسابيع صورا لها بدت فيها صغيرة السن وبملامح مختلفة تماما، ما أطلق ضدها حملة انتقادات بسبب إفراطها في استخدام برامج تعديل الصور “الفوتوشوب”.

فيما رأى آخرون أنها لا تزال محافظة على شبابها، كما يعرف عنها اعتناؤها بنفسها وبرشاقتها.

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