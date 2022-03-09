بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رجل يهدي باقة زهور “من الذهب” بأكثر من 300 ألف دولار (صورة)

بمناسبة عيد المرأة، طلب رجل من وسط مدينة دا نانغ الفيتنامية، باقة زهور مصنوعة من “قطع ذهبية”، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أمريكي) ، من أجل “قريبته”.

وقالت لونج ثي جياو، صاحبة محل لبيع الزهور في مدينة كان ثو الجنوبية، إن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب إلى متجرها يوم الأحد الماضي لصنع الباقة، ودفع لها 20 مليون دونج فيتنامي (نحو 900 دولار) لتحقيق ذلك.

كما نقلت عن الزبون قوله إن هذه الباقة “هدية لامرأة في مدينة كان ثو بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8 مارس، اليوم)”.

وبحسب موقع “VN EXPRESS” المحلي، فإن الباقات والهدايا الفاخرة ليست شائعة في المناسبات الاحتفالية في فيتنام.