طرق غير تقليدية وفعّالة لتفتيح البشرة

يعتمد خبراء الجمال الكثير من العلاجات والمستحضرات من أجل تفتيح البشرة التي قد تكون داكنة أصلاً، أو تتجه إلى أن تكون غامقة بفعل عوامل عدة كالسهر والتعب والتعرض للشمس وغيرها.

وإلى جانب هذه العلاجات والمستحضرات، هناك طرق غير مألوفة ولا تقليدية من أجل الوصول إلى تفتيح البشرة بسهولة، من أبرزها:

عصير الليمون: يتم خلط عصير نصف حبّة من الليمون مع قليل من الماء، ثم دهنه بقطنة على البشرة، وتركه من 15 إلى 20 دقيقة.

البطاطا النيئة: فرك البشرة بقطع البطاطا النيئة وغسلها بعد 20 دقيقة.

الكركم: خلط الكركم مع زيت الزيتون وبودرة الحمّص، ودهن البشرة، ثم غسلها بعد 20 دقيقة بالماء الفاتر.