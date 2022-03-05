مارس 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فجر السعيد تشن هجوماً على نوال الكويتية: كتفك لن يطربنا

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فى :شؤون المرأة
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فجر السعيد تشن هجوماً على نوال الكويتية: كتفك لن يطربنا

هاجمت الإعلامية فجر السعيد الفنانة نوال الكويتية، بسبب ملابسها في حفلها الأخير يوم أمس، حيث اعتبرت السعيد أنه لم يكن يجب على نوال أن ترتدي فستانا يكشف عن كتفيها.

هجوم السعيد جاء من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت إن”نوال غيرت نمط ملابسها ولكن كتفها المكشوف لن يطرب جمهورها على حد قول السعيد.

وتابعت السعيد ” نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود”.

وبعد هذه التغريدة انهالت التعليقات المدافعة عن نوال الكويتية، معتبرين أنها دائماً محتشمة، وصاحبة صوت جميل.

وكانت قد أحيت نوال الكويتية ثاني حفلات مهرجان فبراير الكويت 2022 والتي أقيمت في قاعة مسرح “الأرينا” مساء امس الجمعة.

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