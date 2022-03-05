مارس 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الهام شاهين تثير الجدل في دورها بمسلسل “بطلوع الروح”

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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الهام شاهين تثير الجدل في دورها بمسلسل “بطلوع الروح”

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدل كبير بظهورها على الملصقات الدعائية لمسلسل “بطلوع الروح” وهي ترتدي ملابس عسكرية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وهذا المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2022، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري

وتدور أحداثه حول مهندسة الكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.

وعن الشخصية التي تقدمها إلهام شاهين في مسلسل “بطلوع الروح” تحدثت لموقع في الفن قائلة: “شخصية بعيدة تماما عني وعن شخصيتي، وبذلت مجهودا كبيرا من أجلها، أظهر طوال الوقت بدون مكياج وبملامح قاسية، وهذا هو الإبداع أن يفاجئ الممثل الجمهور بأدوار جديدة”.

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