معرفة نوع المولود في الأسبوع العاشر

كثيرة هي الطرق التي يستخدمها الأطباء لمعرفة نوع المولود في الأسبوع العاشر من الحمل ويمكن أن يكون ذلك من خلال الموجات فوق الصوتية في الفترة من 19 إلى 20 أسبوعاً .

تبدأ الأعضاء الرئيسية بالتكوين في الأسبوع العاشر من الحمل، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتان، بالإضافة إلى الذراعين والساقين. بمجرد وصول الحامل للأسبوع العاشر من الحمل، تتشكل أعضاء الجنين وتنمو وتتطور، ويكون لدى الطفل مفاصل ذراع، وتتشكل الغضاريف والعظام، كما تبدأ أظافر اليدين والشعر في الظهور أيضاً.

وتعد أكثر الطرق الموثوقة للتنبؤ بنوع الجنين هي الموجات فوق الصوتية التي يتم إجراؤها بعد 14 أسبوعاً من الحمل أو الاختبارات الجينية مثل تلك التي يتم إجراؤها أثناء فحص السائل الأمنيوسي أو أخذ عينات من الزغابات المشيمية (CVS) أو اختبار الدم غير الجراحي قبل الولادة (NIPT).

معرفة نوع المولود في الأسبوع العاشر

يمكن للأطباء إجراء عينات الزغابة المشيمية(CVS) بداية من الأسبوع العاشر من الحمل

وفقا لموقع “PubMed”يمكن للحامل معرفة نوع المولود في الأسبوع العاشر بمجموعة من الاختبارات والفحوصات. فيما يلي بعض الطرق الممكنة:

1-الفحص القفوي

عادة ما يحدث الفحص القفوي (المعروف أيضًا باسم NT Scan) بين الأسبوعين 10 و14؛ يساعد هذا الفحص التحقق من خطر الإصابة بمتلازمة داون والعديد من تشوهات الكروموسومات الأخرى وستخضع الحامل أيضاً لفحص بالموجات فوق الصوتية، واختبار الدم.

2-الحقن المجهري

يمكن للحمل بواسطة الحقن المجهري (IVF) منح الزوجين إمكانية لاختيار نوع الجنين.

3- اختبار ما قبل الولادة غير الجراحي (اختبار NIPT)

بدءاً من الأسبوع العاشر من الحمل، يمكن للطبيب أن يطلب إجراء فحص دم لإجراء اختبار التحليل الوراثي (NIPT) ويساعد هذا الاختبار على التحقق من تشوهات الكروموسومات ومتلازمة داون.

أثناء هذا الاختبار، يفحص الطبيب الحمض النووي للمشيمة في دم الحامل للإشارة إلى ما إذا كان هناك خطر متزايد لإصابة الجنين باضطرابات جينية وراثية.

على الجانب الآخر نظراً لأن كروموسومات الجنين مدرجة في الحمض النووي الذي يفحصه الطبيب، يمكن تحديد نوع الجنين من خلال البحث عن كروموسوم Y الذكري. في حالة الغياب، سيكون الجنين فتاة.

ستحتاج الحامل إلى اختبار NIPT إذا كانتِ في خطر كبير لولادة طفل مصاب بخلل في الكروموسومات خاصة إذا كان عمرها يزيد عن 35 عاماً وقت الولادة ونظراً لأن هذا اختبار غير جراحي، فإن إعطاء عينة دم لا يشكل أي خطر على الأم أو على الجنين.

4-عينات الزغابة المشيمية(CVS)

هو اختبار يتم قبل الولادة وقد ينصح الطبيب به إذا كان عمر الحامل يزيد عن 35 عاماً أو إذا كان لديها تاريخ عائلي من خلل الكروموسومات ويقوم الطبيب فيه بسحب عينة من الزغابات المشيمية وفحصها بحثاً عن وجود خلل في تكوين الجنين، مثل فقر الدم المنجلي.

يمكن للأطباء إجراء عينات الزغابة المشيمية(CVS) بداية من الأسبوع العاشر من الحمل، لأنه يحتوي على معلومات جينية عن الطفل، يمكنه أيضاً الكشف عن نوع الطفل.

تكمن مخاطر ذلك الفحص في إمكانية معاناة الحامل من تقلصات أو نزيف أو تسرب السائل الأمنيوسي، وهناك أيضاً خطر حدوث إجهاض وولادة مبكرة.

5-فحص السائل الأمنيوسي

يعد فحص السائل الأمنيوسي حول الجنين في الرحم هو اختبار يساعد في تشخيص مشاكل النمو لدى الجنين والعيوب الخلقية والتشوهات الأخرى، ويمكن لذلك الفحص أيضاً أن يحدد نوع الجنين.

قد يوصي الطبيب بإجراء ذلك الاختبار إذا كانت الحامل تجاوزت عمر 35 عاماً، أو إذا كان لديها تاريخ عائلي من اضطراب الكروموسوم ويمكن للحامل إجراء هذا الاختبار بعد مرور 10 إلى 18 أسبوعاً من الحمل، ويستغرق حوالي 30 دقيقة.