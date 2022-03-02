هل يمكنني أكل العسل أثناء الرضاعة؟

إذا كنت تستمتعين باستخدام العسل لتحلية الشاي، أو كعنصر في المخبوزات أو غيرها من الأطعمة، أو ربما تستخدمينه لتهدئة التهاب الحلق أو السعال، وتتساءلين عما إذا كانت هناك مخاطر للقيام بذلك أثناء الرضاعة. الأطباء وخبراء التغذية، يجيبونك عن هذا السؤال.

السموم في حليب الثدي؟

بالتأكيد سمعت أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يجب ألا يأكلوا العسل بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ولكن هل يمكن لطفلك أن يصاب بالتسمم الغذائي إذا تناولت أنت العسل أثناء الرضاعة الطبيعية؟ في الحقيقة، وبرأي الأطباء، لا توجد مخاطر على الأم التي تتناول العسل أثناء الرضاعة الطبيعية، ومن الآمن للأطفال شرب حليب الأمهات اللواتي تناولن العسل.

هل تدخل السموم في حليب الثدي؟

يكشف برنامج العلاج والوقاية من التسمم الغذائي للرضع، أنه حتى لو تناولت الأم المرضعة العسل الملوث بالسموم التي تسبب التسمم الغذائي، فإن هذه السموم لا تدخل في حليب الأم، وبالتالي لا تنتقل إلى الأطفال. لذلك لا يوجد سبب لإبعاد العسل من نظامك الغذائي إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية، حتى لو تناولته بكميات كبيرة.

لا تتناولي العسل بجانب طفلك

ومع ذلك يحذرك بعض الأطباء، إذا كنت تتناولين العسل بالقرب من طفلك، في هذه الحالة عليك اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية مثل غسل يديك قبل الرضاعة الطبيعية أو التعامل مع طفلك، للتأكد من أنه لا يأكل العسل عن طريق الخطأ.

وبما أن كل مرضعة تختلف عن الأخرى، فاستشيري طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة حول تناول العسل أثناء الرضاعة الطبيعية.

فوائد تناول العسل أثناء الرضاعة الطبيعية

لا توجد فوائد لتناول العسل أثناء الرضاعة الطبيعية من حيث كمية الحليب أو جودة الحليب. ومع ذلك، فإن الأم التي ترضع بشكل طبيعي، سوف تستفيد من المعادن والفيتامينات التي يقدمها العسل، بالإضافة إلى أنه يعمل كمضاد للأكسدة، وهو مُحلٍ طبيعي. وسكرالوز.

كما أنه يمكن أن يساعد في علاج أعراض البرد والسعال، وبهذا يكون العسل خياراً جيداً للأمهات اللواتي يرضعن من الثدي. بدلاً من تناول أدوية السعال والبرد التي لا تستلزم وصفة طبية (والتي غالباً ما تحتوي على مكونات ممنوعة أثناء الرضاعة الطبيعية)