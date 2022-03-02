انتحار ممثلة إيرانية مشهورة داخل منزلها

كشفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن انتحار الممثلة الايرانية زهره فكور صبور، عن عمر ناهز 45 عاما، في منزلها بالعاصمة طهران. دون الكشف عن الأسباب.

وقالت الوسائل: ان “الممثلة الإيرانية زهره فكور صبور، توفيت أمس الثلاثاء، بسبب الانتحار في منزلها”. دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وزهرة صبور هي ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إيرانية، مواليد عام 1978 في طهران، بدأت مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيراني، حيث شاركت عام 1998 في مسلسل “أيام الشباب”، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل “القلوب الوالهة” عام 2009.

انقطعت صبور، لفترة عن العمل الفني وعادت عودة جيدة من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني “المتاعب العظيم”.