صور: ملكة جمال اوكرانيا السابقة تعلن انضمامها إلى الجيش لمحاربة الروس

اعلنت ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا، انضمامها إلى الجيش الأوكراني لمحاربة الروس، والدفاع عن بلدها ضد الغزو.

وبحسب التقارير، فقد تعهدت ملكة جمال أوكرانيا السابقة بالمخاطرة بحياتها للدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي لفلاديمير بوتين. وتوجت أناستاسيا لينا بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا الوطنية وهي بعمر 24 عاما في عام 2015، حيث تألقت بالفساتين والكعب العالي.

لكن العارضة اليوم، استبدلت أسلوب حياتها الفاتن، لتضع جسدها على المحك في أوكرانيا. في خطوة شجاعة الانتقال إلى ساحة المعركة للدفاع عن بلدها بعيدة كل البعد عن وظيفتها السابقة التي عملت في جميع أنحاء تركيا كمديرة علاقات عامة.

تظهر صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، “أناستاسيا” في عتاد عسكري كامل في ساحات مشجرة وملاعب تدريب داخلية على مدار العامين الماضيين، لكنها الآن تأمل أن تكون تجربتها مفيدة.

منذ أن شن فلاديمير بوتين حربا على أوكرانيا هذا الأسبوع ، تستخدم ملكة الجمال السابقة منصتها التي تضم أكثر من 40 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم لبلدها.

وشاركت أناستاسيا، يوم امس، محتوى وطنيا مختلفا على إنستغرام بالإضافة إلى تعليقاتها الخاصة على صور الحرب، محذرة القوات الروسية: “كل من عبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل!”.

كما عبرت منشور آخر عن فخرها بالمقاومة الأوكرانية، وقالت أناستاسيا: “جيشنا يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا”. من بين قصصها العديدة التي نشرتها على موقع إنستغرام، كان تشجيع متابعيها على التبرع للجيش الأوكراني.