فبراير 28, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

“ميا خليفة” تدعم أوكرانيا ضدّ روسيا بصورة صدمت الجميع (شاهد)

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فى :شؤون المرأة
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“ميا خليفة” تدعم أوكرانيا ضدّ روسيا بصورة صدمت الجميع (شاهد)

صدمت النجمة اللبنانية ميا خليفة، الملايين من متابعيها بعد نشرها صورة على تويتر تتضمن تعليمات حول كيفية صنع زجاجة مولوتوف في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن حثت وزارة الدفاع الأوكرانية السكان على تسليح أنفسهم بالقنابل الحارقة محلية الصنع للدفاع عن بلادهم في ظلّ الاجتياح الروسي.

ويبدو ان ميا خليفة تدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، حيث تفاعل بعض المعجبين بشكل إيجابي لتغريدة ميا خليفة وشكرها بعض متابعيها الأوكرانيين لوقوفها معهم.

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