صور: ملكة جمال روسيا تفقد القدرة على إغلاق عينيها بسبب عملية تجميل فاشلة

اصيبت ملكة جمال روسيا بحالة صحية غريبة، أفقدتها القدرة على إغلاق عينيها أو حتى الابتسام، بعدما خضعت لمجموعة إجراءات تجميلية بقيمة 30 ألف دولار.

وافادت صحيفة “الديلي ميل” بان “يوليا تاراسيفيتش أجرت عملية شد للوجه، وتجميل للجفن وشفط جزئي للدهون في عيادة في كراسنودار، جنوب روسيا، مما أدى إلى انتفاخ والتهاب وجهها”.

وقالت يوليا: إنها غير قادرة على تحريك أجزاء كبيرة من وجهها أو إغلاق عينيها، على الرغم من تعافيها من الجراحة وإنفاق 20 ألف دولار في محاولات تصحيح المشكلة، لكن من دون جدوى.

وتابعت أنها أجبرت على إجراء متابعة طارئة من قبل طبيب آخر لإنقاذ عينيها. وقد تقدمت بشكوى جنائية ضد الطبيبين المتورطين في عمليات التجميل، على الرغم من زعمهما أن المضاعفات نشأت نتيجة لخلل وراثي نادر، وأنه كان من المستحيل التنبؤ بما سيحدث.

ويخضع الطبيبان الآن للتحقيق بسبب انتهاك قوانين سلامة الحياة والصحة، وفقا للجنة التحقيق الروسية التي صدر عنها البيان الآتي: “تم تعيين فحص طبي شرعي لتحديد مدى خطورة الضرر الذي لحق بصحة يوليا. ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمرا حتى الآن، حيث ينجم عن تصلب الجلد مناطق صلبة وسميكة من الجلد، ويمكن أن تسبب أحيانا مشكلات في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية، إذ يهاجم الجهاز المناعي للضحية النسيج الضام تحت الجلد”.

لكن أي دليل لم يظهر حتى الآن يشير إلى أن يوليا كانت تعاني من هذه الحالة.