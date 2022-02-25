دراسة: أهوال الإبادة الجماعية عدلت التركيب الجيني لدى نساء رواندا

كشفت دراسة هامة أجراها باحثون على خريطة المادة الوراثية لنساء من عرقية التوتسي اللواتي عايشن فترة الإبادة الجماعية التي عاشتها رواندا في منتصف التسعينات تغييرات في الحمض النووي ما أثر على الوظائف الجينية للمواليد هناك.

قطع فريق من الباحثين في برنامج دراسات الجينوم بجامعة جنوب فلوريدا ومركز أبحاث الصحة العالمية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة شوطا طويلا في الكشف عن أسباب مشكلات الصحة النفسية التي يعاني منها بعض أبناء الشعب الرواندي جراء حملات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها عرقية التوتسي عام .1994

وفي أول دراسة من نوعها، عكف الفريق البحثي الذي ضم في عضويته الباحثة مونيكا أودين والباحث ديريك وايلدمان من كلية الصحة العامة على تحليل خريطة الجينوم أي المادة الوراثية الكاملة لنساء من عرقية التوتسي ممن كن حوامل وعاشوا في رواندا خلال فترة الإبادة الجماعية وكذلك الأطفال الذين أنجبوهم، وقارنوا الحمض النووي الخاص بهذه الشريحة مع الحمض النووي الخاص بنساء أخريات من التوتسي وأطفالهم، ممن كانوا يعيشون في أجزاء أخرى من العالم وقت حدوث عمليات التطهير العرقي.

وخلال الدراسة التي تندرج في إطار علم ما فوق الجينات “التخلق” الذي يهتم بدراسة الطفرات الجينية الناجمة عن أسباب خارجية، توصل الفريق البحثي إلى أن أهوال الإبادة الجماعية ارتبطت بحدوث تغيرات كيميائية في الحمض النووي لدى النساء اللاتي عايشن تلك الفترة العصيبة وأطفالهن، وأضافوا أن كثيرا من هذه التغييرات وقعت في جينات ترفع من احتمالات الإصابة بالأمراض العصبية مثل اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاكتئاب. وتشير هذه النتائج إلى أنه على خلاف الطفرات الجينية التقليدية، فإن التغييرات الجينية الناجمة عن التخلق لأسباب كيميائية تتسبب في ردود فعل سريعة وتنتقل عبر الأجيال.

وقالت الباحثة مونيكا أودين في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية إن “التخلق يشير إلى تغييرات كيميائية مستقرة تطرأ على الحمض النووي، وتساعد في التحكم في وظائف الجين، وهذه التغيرات يمكن أن تحدث في نطاق زمني ضيق”، وأضافت أن “هذه الدراسة أظهرت أن التعرض لأهوال الإبادة الجماعية في مرحلة ما قبل الانجاب يرتبط بحدوث نسق من التخلق يؤثر على الوظائف الجينية للمواليد”.

وخلص الفريق البحثي، الذي ضم الباحثة كلاريس موساناباجانوا من جامعة رواندا وزملاء لها، إلى هذه النتائج بعد دراسة الحمض النووي المستخلص من عينات دم تخص 59 شخصا تعرض نصفهم بشكل مباشر أو عندما كانوا أجنة لصدمات تتعلق بالإبادة الجماعية مثل حوادث الاغتصاب أو الهروب من الأسر أو مشاهدة جرائم قتل دموية أو هجمات بواسطة أسلحة نارية أو معاينة جثث أو أشلاء بشرية.

انطلاقة الإبادة الجماعية

قام مجهولون في 6 أبريل/ نيسان سنة 1994 بإطلاق صاروخ على طائرة الرئيس جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا آنذاك، عند اقترابها من العاصمة الرواندية كيغالي. وهو ما أدى إلى مقتل هابياريمانا ونظيره البوروندي وثمانية ركاب آخرين. بعد ذلك بدأت المذابح، التي امتدت إلى ثلاثة أشهر، ما أسفر عن مقتل حوالي 800 ألف شخص.

وتندرج هذا الدراسة الحديثة في إطار مبادرة بحثية أوسع نطاقا تحمل اسم “هيومان هيريديتي أند هيلث إن أفريكا” (إتش 3) أي مبادرة “علم الوراثة البشري والصحة في أفريقيا” وتتم بتمويل من معاهد بحثية وطنية، وتهدف إلى تمكين العلماء المتخصصين في مجال أبحاث الجينوم في القارة السمراء وتعزيز قدرتهم على الاستقلال العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز دراسة علوم الوراثة في مختلف أنحاء القارة، بغرض جمع بيانات تخدم علوم الجينوم في العالم بشكل أفضل.

ويقول الباحث وايلدمان إن “أبناء الشعب الرواندي المشاركين في هذه الدراسة بل والمجتمع الرواندي بأسره يريدون في حقيقة الأمر أن يسبروا أغوار ما الذي حدث لهم لأن اضطرابات ما بعد الصدمة وغيرها من المشكلات النفسية التي تعرضوا لها تتطلب إجابات لمعرفة أسباب تلك المشاعر التي تنتابهم ويعانون منها”.

ورغم أن هذه الدراسة تركز بشكل محدد على تأثيرات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، إلا أنها تؤكد دراسات سابقة تظهر أن الأحداث التي تتعرض لها الأم في فترة الحمل يمكن أن يكون لها تأثيرات طويلة المدى على الأجنة، وأن هذه الأعراض قد لا تظهر إلا في مراحل لاحقة من العمر، كما تسلط الدراسة الضوء على ضرورة تركيز الجهود لحماية الصحة النفسية العاطفية للنساء في مرحلة الحمل.

وأشار فريق الدراسة إلى أن الأشخاص الذين كابدوا أهوال الإبادة الجماعية وهم ما زالوا أجنة بدأوا أنفسهم ينجبون أطفالا من أصلابهم، ويأملون في معرفة ما إذا كانت هذه المشكلات النفسية التي يعانون منها سوف تنسحب أيضا على الجيل الثالث. وينتظر الباحثون كمية أكبر من عينات الحمض النووي كي يحددوا على وجه الدقة كيف يمكن أن تؤدي الصدمات أو حالات الكرب الشديد إلى الإصابة باضطرابات نفسية بعينها مثل مرض اضطرابات ما بعد الصدمة أو الكرب على سبيل المثال.