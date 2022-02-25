مصر.. إلهام شاهين تكشف عن رأيها في الزواج المدني

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إنها “ليست مع أو ضد الزواج المدني، فهي حرية شخصية، لكن يجب توثيق الزواج بشكل صحيح لحفظ الحقوق”.

وردت، في لقاء ببرنامج “حبر سري”، على قناة “القاهرة والناس”، على سؤال “هل توافقين على أن تتزوجي مدنيا؟”، قائلة إنها توافق على الزواج بأي شكل، وليس لديها مشكلة في ذلك.

وقالت إن الزواج المدني يحدث عندما تكون هناك مشكلة تمنع ذلك، كأن يكون كل طرف على دين مختلف، مؤكدة أنها توافق على فعل أي شيء حال أحبت شخصا بطريقة وصفتها بالمضبوطة: “الحب حاجة جميلة، أحلى حاجة في الدنيا”.

وأضافت: “اللي ربنا بيحبه يخليه يعيش قصة حب حقيقية، والناس اللي بتعدي حياتهم وميعيشوش قصة حقيقية فعلا نقصوا استمتاع بالحياة كتير”، على حد تعبيرها.

وأجابت عن سؤال مع أم ضد أن الحب الحقيقي يأتي مرة واحدة فقط، قائلة إن الحب لا يأتي مرة واحدة فقط، وإنما يمكن أن يتكرر لكن ليس بنفس الدرجة، فقد يكون هناك مرة لها الأثر الكبير في حياة السيدة أو الرجل.

ونفت الفنانة إلهام شاهين أنها كانت ستتزوج زواجا مدنيا سابقا، معقبة: “مش حقيقي.. إشاعات”.

المصدر: الشروق