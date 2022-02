صدفة لا تنسى.. سيدة تنجب طفلة في الغرفة 2 بتاريخ 2/22/22 الساعة 2:22 .. (صور)

من المحتمل ألا ينسى أبيرلي وهانك سبير أبدا اليوم الذي ولدت فيه ابنتهما لأنه حدث في 2/22/22 الساعة 2:22 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الغرفة رقم 2.

وحدث تاريخ الميلاد الرائع في مركز ألامانس الطبي الإقليمي في بيرلينجتون بولاية نورث كارولينا، وفقا لـ”كون هيلث”، وهي شبكة مستشفيات على مستوى الولاية.

وأعلنت “كون هيلث” أن عائلة سبيرز سميت ابنتهما المولودة حديثا جودا جريس، بعد حوالي 10 ساعات من ولادة أبيرلي. وكتبت في منشورات عبر “تويتر” و”فيسبوك”، بعد ظهر أمس الثلاثاء: “جودا جريس سبير ولدت في 22/2/22 الساعة 2:22 صباحا في مركز ألامانس الطبي الإقليمي، في غرفة المخاض والولادة رقم 2”.

كما قالت “كون هيلث”: “اسم جودا جريس يناسب قصتها تماما. يهوذا تعني المديح وهي نعمة لعائلتها.. نحن سعداء للغاية لهذه العائلة الجميلة! عيد ميلاد سعيد، جودا جريس!”

ويعتبر 22 فبراير 2022 متناوبا نظرا لأن ترتيب الأرقام لا يتغير في المعنى حتى لو كتبته للأمام أو للخلف.

وتكتب الولايات المتحدة التاريخ بالشهر واليوم والسنة (2/22/22) بينما تكتب دول مثل المملكة المتحدة التاريخ باليوم والشهر والسنة (22/2/22) ، ولكن في النهاية يظل التاريخ كما هو.

المصدر: فوكس نيوز

Today is an extra special “twos-day” for this newborn and her family! Judah Grace Spear was born on 2/22/22 at 2:22 a.m. at Alamance Regional Medical Center – in labor and delivery room 2! (1/3) pic.twitter.com/4t15siWeRY

— Cone Health (@ConeHealth) February 22, 2022