بحجر أسود غامض.. نساء في فرنسا يقعن ضحية الاحتيال بالتنويم المغناطيسي

كشفت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين، عن تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة من قبل نساء تعرضن للنصب والاحتيال عن طريق التنويم المغناطيسي.

وذكر موقع مونتي كارلو الفرنسي، في نسخته العربية، ان نساء في منطقة Hauts-de-France، وقعن ضحايا للتلاعب العقلي، وهي عملية غريبة يستخدم فيها حجر أسود غامض للاستيلاء على أموال ومجوهرات الضحايا.

ونقل عن عضو هيئة دفاع مدينة ليل، نورا ميساوي لوفيفر، قولها، إنه في يوم السبت أمس الأول، تم تحديد حوالي 30 حالة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لا سيما في توركوينج، وروبيكس، مطالبة بفتح تحقيق من قبل المحاكم المختصة لكشف تفاصيل القضية.

وأورد الموقع قصة إحدى الضحايا، تدعى مينا، انه في غضون دقائق، وجدت نفسها تحت التأثير، وقالت “طلب مني تسليمه كل ما لدي من مجوهرات، وكل ما في حقيبتي، امتثلت دون وعي وأعطيته كل شيء. لم أعد أتحكم في نفسي. لم أكن أعرف حتى ما أفعله. ما أذكره هو أني رأيت ثقبًا أسود اللون. كانت قدمي متجمدة تمامًا، ولم أستيقظ إلا بعد فوات الأوان، واستغرقت كل القصة ربع ساعة”.

فيما أطلقت فاطمة ابنة إحدى الضحايا على هذه الظاهرة اسم “السماوي”. وهي تقنية احتيال منتشرة في المغرب وتم رصدها في بلجيكا أيضا، وغالبًا ما تنتمي ضحاياها إلى فئة بعينها، نساء مسنات من أصل عربي مسلم. وفي كل مرة، يتم توظيف نفس الطريقة للاحتيال عليهن، التنويم المغناطيسي أو التلاعب العقلي، وربما يتجاوز الأمر ذلك.

وقال محامٍ من مدينة ليل التي جمعت شكاوى الضحايا “سيخبرك كل هؤلاء الضحايا عن هذا الحجر الأسود الشهير الذي تم تقديمه لهم في راحة أيديهم. الآن، هل كانت هناك مادة في هذا الحجر الأسود الشهير، هل كانوا تحت تأثير التخدير، لن نعرف أبدًا؟. هؤلاء النساء يفقدون كل تمييز ومع ذلك لا يعرف على الإطلاق أنهن يعانين من مشاكل نفسية”.