رانيا يوسف: أحب التجربة والمجازفة والدخول للمجهول

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عودتها للسينما بعد غياب عامين من خلال فيلم بعنوان “ملك”، من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أنثوي حول حالة إنسانية شديدة بدأت تحدث في المجتمعات العربية حاليا، لافتة أنها تجسد من خلاله شخصية قريبة من سيدات كثيرات.

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، وذلك خلال حوار مع “العربية نت”، أنها تخوفت في البداية من المشاركة في مسلسل “الآنسة فرح”، خاصة أنه يطرح فكرة جريئة تنطلق منها الأحداث، مشيرة إلى أنه بعد عدة حلقات لمست تفاعلا إيجابيا من الجمهور، خاصة أن الفكرة افتراضية وغير واقعية.

وأوضحت أنها شعرت بالسعادة للعمل مع مخرجين أو مؤلفين سواء لأول مرة أو جدد، “نا أحب التجربة والمجازفة، ويمكن من خلال مخرج جديد أن يعيد اكتشاف مواهبي، وشخصيتي لا تهاب أي جديد، بل تتحدى الصعاب والدخول للمجهول”.