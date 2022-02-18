إليكِ الحلول لعلاج الجيوب المحيطة بالعينين

تظهر الجيوب المحيطة بالعينين نتيجة قلّة النوم، العامل الوراثي، الكسل في الدورة اللمفاوية، والتقدم في العمر. أما أساليب التخلّص منها فعديدة، تعرّفوا عليها فيما يلي:

لسوء الحظ أن الحلول السحريّة غير متوفرة عندما يتعلّق الأمر بالتخلص نهائياً من مشكلة الجيوب المحيطة بالعينين. ولكن بعض الحلول التجميليّة تساهم في تمليسها وتعيد إلى النظرات نضارتها المفقودة.

– ما هي أسباب ظهور هذه الجيوب؟

يميّز خبراء العناية بالبشرة بين الجيوب والهالات الداكنة التي تصيب عادةً محيط العينين، فالهالات هي دوائر داكنة تتكوّن حول العينين نتيجة كسل في الدورة الدمويّة أو اضطراب في الأنسجة اللمفاويّة. ويمكن لأسبابها أن تكون وراثيّة أو أن تنتج عن نظام حياة غير صحّي. وهي تختلف في حدّة لونها بين شخص وآخر، أما الجيوب فتنتج عن تراكمات دهنيّة أو مائيّة تتكوّن تحت الجفون السفليّة. وهي تنتج عن تكدّس للأنسجة الدهنيّة تحت العينين مما يؤدي إلى انتفاخها. تظهر الجيوب عادةً نتيجة وجود عامل وراثي مُسبّب لها أو مع التقدّم في العمر، أو نتيجة نظام حياتي غير متوازن.

– أي دور يلعبه النظام الغذائي في هذا المجال؟

يتسبّب الإفراط في استهلاك الأطعمة الدهنيّة والمشروبات الغنيّة بالمنبّهات في ظهور الجيوب المحيطة بالعينين عند الاستيقاظ صباحاً. ولذلك يُنصح بتبني العادات الغذائيّة التالية:

• استهلاك الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والمُعزّزة للإشراق مثل الجزر، والكيوي، والكرّات.

• التركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالماء مثل الخيار، والبطيخ، والإجاص…فهي تقي من احتباس السوائل في الجسم وتساعد على تصريفها.

• تناول الأطعمة الغنيّة بمضادات الأكسدة مثل البروكولي، والخرشوف، والخوخ المجفّف كونها تسمح بالوقاية من الشيخوخة المبكرة للبشرة.

• اعتماد الأطعمة الفقيرة بالصوديوم كونه يتسبّب في احتباس الماء بالجسم.

الخضوع لنظام غذائي صارم لن يكون ضرورياً للتخلّص من الجيوب المحيطة بالعينين، ولكن يكفي التقيّد ببعض القواعد الصحيّة خاصةً بالنسبة لوجبة العشاء وعدم إهمال شرب ما لايقلّ عن ليتر ونصف من الماء يومياً.

– ما هي الأدوات المفيدة لتمليس الجيوب؟

الأدوات المستعملة لتمليس جيوب محيط العينين عديدة، منها تلك المصنوعة من حجر الجاد، الملاعق المعدنيّة المثلّجة، أو أحجار الغواشا…فهي تساعد في إزالة الاحتقان وتمليس قسمات الوجه كما تتمتع بتأثير مضاد للشيخوخة المبكرة. وهي تساعد على تنشيط الدورتين الدمويّة واللمفاويّة بالإضافة إلى تصريف السوائل المحتبسة تحت العينين. اختاروا الأكسسوار الذي تفضّلونه واستعملوه صباحاً ومساءً لدى تطبيق مستحضر العناية بمحيط العينين.

– أي دور يلعبه كريم محيط العينين؟

يُشكّل تطبيق كريم محيط العينين إحدى الخطوات الأساسيّة في روتين العناية اليوميّة بالبشرة والوقاية من ظهور الهالات الداكنة والجيوب المحيطة بالعينين. يمكن الاستعانة في هذا المجال بكريم أو مصل خاص بمحيط العينين يقوم بترطيب بشرة هذه المنطقة من الوجه بالعمق، خاصةً أنها أكثر رقّة بنسبة 4مرات من بشرة الخدّين.

تسمح هذه المستحضرات أيضاً بإزالة تعب النظرات خاصةً لدى تدليك هذه المنطقة وتمليسها بعد تطبيق مستحضر العناية بها. ويُشدّد خبراء العناية بالبشرة على ضرورة أن يتمّ التدليك من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الزاوية الخارجيّة مع التربيت بواسطة الأصابع على مستوى الهالات الداكنة بهدف تنشيط الدورتين الدمويّة واللمفاويّة.

يُنصح بالاحتفاظ بمستحضرات العناية بمحيط العينين في الثلاجة واختيار تلك المزوّدة بطرف معدنيّ كونها تكون أكثر فعالية في تطبيق المستحضر الذي يعتني بهذه المنطقة.

– ما هي الجراحات القادرة على إزالة الجيوب؟

تُساهم جراحة إزالة ارتخاء الجفون السفليّة في التخلّص من مشكلة الجيوب. وهي تسمح بشدّ الجفون السفليّة أو العلويّة أو الإثنين معاً، أما هدفها فإزالة فائض الجلد من الجفون والتخلّص من الأنسجة الدهنيّة الموجودة تحتها.

تتمّ هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي أو العام وتتراوح مدتها بين نصف ساعة وساعة من الوقت. تبدأ النتائج الأوليّة بالظهور لدى إنهاء الجراحة مباشرةً أما النتائج النهائيّة فلن تظهر سوى بعد فترة تتراوح بين 3و6أشهر، وهي تكون نتائج نهائيّة. وبعيداً عن الجراحة يمكن الاستعانة بتقنيّة الحقن بالحمض الهيالوريني أو أنواع محدّدة من اللايزر لعلاج مشكلة الجيوب المحيطة بالعينين.