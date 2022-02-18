أنجلينا جولي في ورطة.. وبراد بيت رفع عليها قضية

رفع الممثل الأميركي الشهير، براد بيت، دعوى قضائية على زوجته السابقة أنجلينا جولي، بعدما باعت حصتها في مصنع نبيذ فرنسي لرجل أعمال روسي.

وقال بيت في الدعوى القضائية إن جولي باعت حصتها في المصنع الفرنسي “تشاو ميرافال”، دون أن تبلغه رسميا إلى رجل الأعمال الروسي، يوري شيفلر.

ويطالب براد بيت (58 عاما) في الدعوى بإلغاء الاتفاق التي أبرمته جولي (46 عاما)، مع مجموعة مالية يديرها ىشيلفر، فضلا عن تعويضات مالية.

وذكر أنه وجولي عندما كانا متزوجين اشتريا المصنع الفرنسي عام 2008، مقابل 28.4 مليون دولار، وساهمت أنجيلنا جولي بنحو 40 بالمئة من التمويل، بما يعادل 11.3 مليون دولار.

وذكر أنه بذل جهدا كبيرا تحسين وضع المصنع وجعله مدرا للأرباح.

وبحسب رواية الممثل الأميركي، فقد اتفق مع زوجته السابقة على عدم بيع حصصهما في المصنع دون موافقة الآخر، وهو ما خرقته.

لكن أنجيلنا جولي قالت إنها حصلت على موافقة من براد بيت، العام الماضي على البحث عن مشتر، على أن يكون له حق الموافقة عليه.

وفي نهاية المطاف، باعت الممثلة الأميركية المصنع في أكتوبر 2021 إلى رجل أعمال روسي جنى ثروته إبان سقوط الاتحاد السوفيتي.

ويقول براد بيت إن رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر أضر بكفاءة المصنع الفرنسي.