خطوات العناية بالبشرة في المنزل… سهلة وروتينية

بعيداً من مراكز التجميل المكلفة، يمكنك تطبيق بعض الخطوات بشكل روتيني للعناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وجمالها، ومن المؤكد أن أقنعة الوجه الجاهزة ستمنحك الشعور بالراحة فور تطبيقها وستجعل بشرتك متوهجة وصحية.

وتبدأ المرحلة الأولى للعناية بالبشرة بتنظيفها عبر استخدام مقشّر طبيعي يساعد في إزالة الأوساخ أو الخلايا الجلدية الميتة، وبالتالي يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقاً وشباباً.

ويمكن تحضير المقشّر بطريقة طبيعية من بعض المكوّنات، من خلال استخدام القهوة مع زيت الزيتون ووضع المزيج على البشرة، فهذا الخليط يزيل الشوائب من الوجه ويمنح بشرته الرطوبة والنعومة.

والخطوة التالية تكون بترطيب البشرة، ويبدأ ذلك بشرب الكثير من الماء لتغذية البشرة من الداخل وترطيب الجسم، كما يساعد الماء على التخلص من السموم، وذلك مع وضع الكريم المرطّب المناسب لطبيعة البشرة لمنحها الرطوبة الضرورية.

وخلال العناية بالبشرة لا بدّ من الاهتمام بالعينين، لذا يمكنك أن تضعي أكياساً من الشاي الأخضر البارد على عينيك مباشرةً لإزالة الانتفاخات وشدّ الجلد تحت العينين. كذلك يمكنك شرب شاي البابونج قبل النوم لمساعدة جسمك على الاسترخاء وتجديد شبابه.