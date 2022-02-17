طرق تحفزين فيها طفلك على المشي بسرعة

تأخُر المشي عند الأطفال يصبح مشكلة في حالات معينة، ولا داعيَ للقلق في حالات أخرى، ولذلك يجب على كل أم أن تعرف متى عليها القلق في حال تأخُّر المشي عند طفلها؟ كما يجب أن تتعرف على طرق تحفيز طفلها على المشي، ولذلك فقد التقت «سيدتي وطفلك»..

وفي حديث خاص بها مع طبيب الأطفال أحمد القادري، استشاري طب الأطفال؛ حيث أشار للآتي بخصوص طرق تحفيز مشي الطفل.

التطور الحركي عند الطفل

يُعد المشي من المهارات المركبة والمتدرجة، بمعنى أن الطفل لا يمشي هكذا من دون مقدمات؛ بل إن مهارة المشي تبدأ بعدة خطوات، وهي:

الزحف على البطن.

التقلب من البطن إلى الظهر.

التدحرج من الأمام إلى الخلف.

الجلوس بمفرده.

ثني الركبتين.

الحبو على يديه وركبتيه.

الوقوف لوحده.

المشي مستنداَ.

المشي من دون مساعدة.

السن الطبيعي لمشي الطفل

يُتوقع أن يمشي الطفل في سن تسعة أشهر.

ويُتوقع أن يمشي بعد عمر السنة.

ويمكن أن يمشي في سن ستة عشر شهراً.

وعلى الأم عدم المقارنة بين طفلها وأي طفل آخر؛ فكل طفل له ظروفه الصحية وبنيته الخاصة.

متى تقلق الأم من تأخر المشي عند طفلها؟

يمكن أن تقلق في حال كان طفلها قد أصبح في سن سنة ونصف ولم يمشِ أو تبدُ منه بوادر المشي، مثل الوقوف بدون مساعدة.

يمكن أن تنتظر الأم حتى سن سنتين، ثم تقوم بعرض طفلها على طبيب العظام في حال تأخر مشيه.

على طبيب العظام فحص الحوض والساقين عند الطفل.

وعلى الطبيب طلب تحاليل خاصة بنسبة فيتامين دال، ونسبة الكالسيوم عند الطفل.

أسباب تأخُّر الطفل في المشي

1. وجود إصابة في الحبل الشوكي تؤدي لخلل جيني.

2. ضعف النظر عند الرضيع.

3. وجود الخلل في التنسيق العضلي للرضيع.

4. وجود معيقات في الإدراك.

5. إصابة الرضيع بالشلل الدماغي.

6. عدم معرفة الأم لمراحل تطور نمو الرضيع؛ فتتعجل مشيه وتسنينه؛ مما يعود بنتيجة عكسية على تطور مهارات ونمو الرضيع.

7. قد يكون لدى الطفل تشوهٌ في عظام الحوض.

8. وقد يعاني الطفل من القدم المخلبية كما هو متعارف عليها؛ مما يعيق مشيه، وكل هذه الأمور يقوم الطبيب بفحصها.

9. نقص فيتامين دال هو السبب الأساسي لتأخر مشي الطفل.

10. وكذلك سوء التغذية بوجه عام، وعدم تعريض الطفل لأشعة الشمس.

11. عدم قيام الأم بتمرين الطفل على المشي، يؤخر من السن التي يمشي فيها الطفل؛ فيجب الإمساك بيديه وتدريبه على المشي.

12. خوف الطفل من المشي، ويجب على الأم تشجيعه وتدريبه.

خطوات تدريب الطفل الرضيع على المشي

1. عندما يبدأ الرضيع في الوقوف لوحده، ضعي يديك تحت إبطيه.

2. وقومي بعد ذلك بوضع أصابعك فقط.

3. سوف يتقدم الطفل للأمام؛ لأنه أصبح لديه الجرأة على الوقوف على سطح صلب هو الأرض.

4. لا تستمري في الإمساك بطفلك وهو يتعلم المشي؛ لأنه سوف يتأخر في المشي؛ فهو يريد أن يتعلم مهارة جديدة، ويجب أن يجد حافزاً مثل وضع لعبة جديدة أمامه، أو مسابقة مشي مع طفل آخر.

هل يتأخر مشي الطفل الخديج؟

1. عندما يصبح عمر الطفل الخديج سنة وهو لا يقف منفرداً؛ فهنا يجب أن تقلق الأم.

2. عندما يصبح عمر الخديج سنتين وهو لم يستطع المشي بعد؛ فهذا يدعو إلى القلق.

3. عندما يكون مولوداً خديجاً، يجب أن تعرفي أن تطور المولود الخديج يختلف عن الطفل الطبيعي كامل النمو.