فوائد وأضرار عصير الليمون للحامل

الليمون من الفواكه الحمضية المحببة للعديد من الأشخاص، وخاصةً عند النساء، لما يتميز به من طعم لذيذ وحامض وفوائد عديدة؛ فهو غني بالمعادن، والفيتامينات والكاروتينات، والزيوت الأساسية، والألياف الغذائيّة، ويدخل في الطبخ، ويشرب كعصير أو يؤكل نيئاً، وغالباً ما يكون الليمون من الأطعمة التي ترغب الحامل بتناولها وخاصّة في الشهور الأولى من الحمل؛ للتخلّص من الغثيان والدوار، والحصول على السوائل التي يحتاجها الجسم للحفاظ على رطوبته، ولكن الإكثار من تناول الليمون خلال فترة الحمل ذو تأثير سلبيّ على سير عمليّة الحمل بسلام ودون متاعب.

عن فوائد الليمون الكثيرة للحامل وأضراره أيضا يدور التقرير التالي، وللتوضيح كان اللقاء والدكتورة إحسان المراغي استشارية التغذية بمركز البحوث.

فوائد عصير الليمون للحامل

أجمع الأطباء على أهمية الليمون للمرأة الحامل وخصوصاً في الأشهر الأولى من الحمل.

حيث يقلل نمو البكتيريا ويعزز وظيفة الكبد، يزيل السموم من الجسم، ويحمي من أمراض البرد والأنفلونزا.

ينشط المرأة ويزيل حالة الغثيان الذي يصيبها في ساعات الصباح الباكر، ويساعد على نمو الجنين.

يحتوي على مركبات الفلافونويد، وحامض البانتوثنيك، وفيتامين ج، وفيتامين أ، والنياسين، وفيتامين ب6، بالإضافة إلى فيتامين هـ.

يعزز نمو العظام لدى الجنين بالإضافة إلى أنّه يمنع هشاشة العظام لدى الأم؛ لاحتوائه على الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والنحاس.

الليمون وتأثيره على الجنين

يخفّض ارتفاع ضغط الدم، حيث إنّ ذلك يساعد على الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية في الجسم، ويسهل عملية الهضم.

كما يحد من الإصابة بالإمساك الذي يصيب معظم النساء في فترة الحمل، ويحمي من الإصابة بالالتهابات.

يزيد مناعة الجسم للمرأة الحامل؛ بسبب احتوائه على فيتامين ج، يقي الجسم من الإصابة بالسكتات الدماغية.

يخفض درجة حرارة الجسم، يمنح الجنين المناعة والحماية من الأمراض المعدية وكذلك الحامل، كما يساعد على عملية امتصاص الحديد.

يحمي الجنين من التشوهات؛ وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك.

العناصر الغذائية لكوب من عصير الليمون

الماء 255 مل لتر.. 53.7 سعر حراريّ.

البروتين 0.854 غرام.. الدهون 0.586 غرام.

الكربوهيدرات 16.8 غرام.. الألياف 0.732 غرام.

السكريات 6.15 غرام.. الكالسيوم 14.6 مل غرام.

الحديد 0.195 مل غرام.. المغنيسيوم 14.6 مل غرام.

يحوي الفسفور والصوديوم

الفسفور 19.5 مل غرام.. البوتاسيوم 251 مل غرام.

الصوديوم 2.44 مللي غرام.. الزنك 0.122 مل غرام.

السيلين يوم 0.244 ميكروغرام.. فيتامين ج 94.4 مل غرام.

فيتامين ب3 0.222 مل غرام.. فيتامين ب5 0.32 مل غرام.

فيتامين ب6 0.112 مل غرام.. الفولات 48.8 ميكروغرام.

الكولين 12.4 مل غرام ..فيتامين أ 14.6 وحدة دوليّة.

محاذير استخدام عصير الليمون للحامل

يمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء، أو المياه الغازية لاستساغة طعمه، ونكهته، ممَّا يساهم في الحصول على رطوبة الجسم.. ولكن!

يجب الحذر عند استخدامه لأنه قد يسبب بعض حالات تسوس الأسنان، حيث يحتوي الليمون الطازج وعصيره على حمض الستريك والذي قدّ يُسبب تآكلاً في مينا الأسنان.

ويحتوي عصير الليمونادة المُحضّر منزلياً على ما يصل إلى 6 أضعاف كمية حمض الستريك الموجودة في عصير الليمون، ممَّا يسبب حدوث صدمة كيميائيّة للأسنان ناتجة عن ارتفاع حمض الستريك، وتغيرات في حموضة اللعاب قد تؤدي إلى فقدان عاج الأسنان.

لذا يُنصح باستهلاك الليمون وعصيره بكمياتٍ معتدلة؛ تجنباً لحدوث حرقة في المعدة، ووقايةً للأسنان من حرقة المعدة التي تعد من المشاكل الشائعة في فترة الحمل. أو يسبب مشاكل في الجهاز الهضميّ كالقرحة أو الالتهابات.

فوائد أخرى لعصير الليمون للحامل

يمدّ جسم الحامل بحمض الفوليك الذي تحتاج إليه في فترة حملها، فنقصه يؤدّي إلى إصابة الجنين بتشوّهات خلقية أو عصبية، يُخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على عناصر ومعادن تساعد في ذلك، فتناوله باعتدال يعمل على تنظيم معدلات ضغط دم الحامل.

يُخلِّص من السموم الموجودة في المعدة، والكبد، حيثُ يقوم بتنقية الدم بشكلٍ مستمرّ، يُعزّز عمل الجهاز الهضمي ويُسرع من عملية الهضم، كما يؤدّي تناول كوب من عصيره للحفاظ على رطوبة الجسم، وتسهيل عملية إخراج الفضلات، ومنح الجسم التغذية اللازمة.

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الليمون يقاوم أمراض الحامل

يساعد في امتصاص عنصر الحديد في الجسم، فهو ذو تأثير مشابه لتأثير البرتقال؛ لذا يُنصح بالإكثار من تناول البرتقال خلال فترة الحمل، يخفض درجة حرارة الجسم ويُلطّفها، ويقيه من الإصابة بالسكتات الدماغيّة والقلبية.

كما يساعد في بناء عظام الجنين ونموّها بشكلٍ سليم؛ لأنّه يمدّه بالعناصر الغذائيّة اللازمة وخاصة الكالسيوم والفيتامينات. يُعزز قدرة جهاز المناعة في مقاومة الأمراض، وحماية المرأة الحامل من الإصابة بالأنفلونزا والبرد لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين جـ.