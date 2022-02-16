أسباب التهاب البول عند الحامل

تصبح الحامل أكثر عرضة للإصابة بمشاكل وأعراض المسالك البولية خلال فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحب الحمل، كما قد تنشأ بعض المشاكل بسبب العدوى في هذه المنطقة الحساسة مع أعراض الألم والإصابة، ولأسباب متقدمة قد يظهر الدم في البول،

ولذلك فقد التقت ” سيدتي وطفلك” وفي حديث خاص بها بالدكتور عبد الله الجدعيان، استشاري النساء والولادة ليشرح لكِ عزيزتي الحامل أسباب التهاب بول الحامل وطرق علاجه منزلياً، ونصائح وقائية كالآتي.

أسباب التهاب البول عند الحامل

تتعرض الحامل لتغيرات صحية كثيرة

تتعرض المسالك البولية والتناسلية لدى المرأة لتغيرات هرمونية بسبب الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات.

كبر حجم البطن مما يؤدي لضغطه على المثانة، وبطء تصريف البول الذي يؤدي بدوره لحدوث التهابات بولية تتراوح حدتها.

وجود عدوى بجرثومة الإشريكية القولونية، مما يؤدي لالتهابات المجاري البولية.

أعراض التهاب البول عند الحامل

تعاني الحامل من كثرة مرات التبول.

وتعاني من وجود ألم أسفل الظهر وجانب الكلْية.

كما تشعر بألم عند التبول.

ويحدث لديها حرقان البول.

وتلاحظ وجود رائحة بول كريهة.

قد تؤدي التهابات البول الحادة لحدوث رعشة وحمى، وألم في الساقين.

مضاعفات التهاب البول عند الحامل

قد تصل البكتيريا إلى الكليتين مما يؤدي لنزول الدم مع البول.

الإصابة بالتهابات المسالك البولية المزمنة التي تؤدي لالتهابات الكلى على المدى البعيد.

علاج التهاب البول عند الحامل بطرق طبيعية

التدليك بالزيوت

حيث تعمل العناصر النشطة الموجودة في زيوت التدليك ومن خلال نفاذها خلال الحاجز الجلدي على تخفيض الالتهاب والتشنجات والعدوى.

قومي بمزج القليل من زيت الزيتون مع زيت الريحان، وكذلك زيت الأوكالبتوس شجرة الشاي، ثمَّ دلكي أسفل البطن.

وقومي بتدليك أسفل الظهر، من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، وهذه الطريقة ليس لها مضاعفات للحوامل.

استخدام خل التفاح

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من الحلول السحرية التي تقلل من التهابات البول والمجاري البولية عند الحوامل.

يمكن إضافة قطرات منه إلى السلطات عموماً وذلك لغناه بالقيم الغذائية المتعددة خاصة البوتاسيوم.

كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الماء وشربه مرة واحدة في اليوم، حيث يعمل خل التفاح الطبيعي على التخلص من العدوى فهو يعمل كمضاد حيوي طبيعي وفعال.

استخدام الثوم

يعمل الثوم كمضاد حيوي لأنه يحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات، بحيث يحتوي على مادة الأليسين التي تظهر نشاطاً مضاداً للفطريات والبكتيريا، ويعتبر وقاية من الكثير من الأمراض.

يفضل أن تحصل الحامل على أقراص الثوم بدون رائحة التي تباع في الصيدليات.

كما أن الثوم يقوي مناعة الحامل ضد الأمراض ويعززها.

استخدام عصير التوت البري

عصير التوت

يفيد عصير التوت البري في المراحل الأولى من الإصابة بالتهابات البول.

يمكن أن يعمل كوب من عصير التوت البري غير المحلى بطريقة فعالة بحيث تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة الجهاز البولي وحيث تتراكم البكتيريا بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل.

نصائح للوقاية من التهاب البول عند الحامل

الحلوى تزيد من البكتيريا في المجاري البولية

يجب على الحامل أن تكثر من شرب الماء الصحي والنظيف.

ويجب أن تتناول الخضراوات والفواكه بكثرة لأنها تحتوي على الماء.

تقليل الملح في الطعام وكذلك التوابل والبهارات.

المحافظة على النظافة الشخصية وتخصيص الأدوات الصحية التي تستخدم للنظافة اليومية مثل الفوط.

عدم استخدام الحمامات العامة لمنع العدوى.

عدم تناول الحلوى والسكريات لأنها ترفع من فرص تكاثر البكتيريا في المجاري البولية.

عدم تناول الأدوية دون ارشادات الطبيب.