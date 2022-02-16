في يوم الحب.. شابة تقفز من الطابق السادس من فرط السعادة

قامت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً، بالقفز من الشرفة وذلك بسبب سعادتها البالغة حينما اعترف حبيبها بحبه لها للمرة الاولى و اختار يوم الحب للبوح بهذا الأمر و لكن كانت المفاجأة في رد فعلها.

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ستار” البريطانية، شعرت الفتاة أنها سعيدة للغاية بعد أن اعلن الشاب حبه لها ورغبته في الزواج منها، فقامت بالقفز في المكان بحركات طفولية، و لكن الشرفة في مكان مفتوح و أثناء القفز سقطت من شرفة في الطابق السادس في البناية.

ما حدث كان بمثابة الصاعقة التي أصابت الشاب بحالة من الصدمة، فلم يتمكن من فعل شيء سوى أنه طلب الإسعاف لإنقاذ الفتاة، و التي لم يدركها الموت و لكنها أصيبت بكسور في أنحاء متعددة في جسدها و ذلك وفقا للتقرير الطبي .

جدير بالذكر ان الشاب أوضح أنها في غيبوبة منذ وصولها للمستشفى و ذلك بسبب إصابتها بنزيف في الرأس .