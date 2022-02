مشهد يحبس الأنفاس.. أم تخاطر بابنها لاستعادة ردائها وترفعه بالملاءة من الطابق التاسع للعاشر (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلا وهو يتسلق ملاءة السرير بينما تقوم والدته وأفراد الأسرة الآخرون برفعه، من الطابق التاسع إلى الطابق العاشر، بمشهد مخيف.



وبحسب صحيفة “إنديا توداي”، وقع الحادث في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد سكان البناية المقابلة.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن أحد الجيران، لم تطلب المرأة المساعدة أو المشورة من أي شخص حول كيفية استعادة الرداء الخاص بها (اللى) من المنزل المغلق وقررت من جانب واحد تعريض حياة ابنها للخطر.

وأضاف الجار: “حدث هذا في 6 أو 7 فبراير.. قررت المرأة تعريض ابنها للخطر من أجل ردائها كان عليها الاتصال بصيانة الجمعية بدلا من القيام بشيء خطير للغاية”.

وفي حديثها إلى تلفزيون الهند، قالت المرأة إنها تأسف لقرارها.

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022