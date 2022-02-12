8 فوائد حقيقيّة وراء تطبيق القناع التجميلي على البشرة

يوصي خبراء العناية بالبشرة بتطبيق قناع تجميلي على الوجه مرة أو مرتين أسبوعياً كجزء من الروتين التجميلي المعتمد، ولكن ما هي الفوائد الحقيقيّة لهذا المستحضر التجميلي، وما هي الأمور التي تدفعنا لإدراجه كخطوة أساسيّة في مجال العناية بالبشرة؟

يختلف الدور الذي يلعبه القناع التجميلي عن الأدوار التي تُسند إلى مستحضرات العناية الأخرى من منظّفات، ومقشّرات، ومرطبات، وأمصال.

تعرّفوا على أبرز خصائصه فيما يلي:

1- يؤثّر على البشرة بالعمق

تُشكّل الأقنعة التجميليّة جُرعة من الأكسجين بالنسبة للبشرة التي تواجه يومياً الاعتداءات الخارجيّة من تلوث، أشعة ما فوق بنفسجيّة، تدخين، ونظام غائي غير متوازن. وتتوفر في الأسواق أنواع مختلفة من الأقنعة تلبّي متطلّبات البشرة في مجال الترطيب، تنقية البشرة، تهدئتها، معالجة مشاكلها.

تتميّز الأقنعة التجميليّة بغناها بالمكوّنات الفعّالة التي يُترك لها المجال للتأثير في البشرة نظراً للفترة الطويلة نسبياً التي يُطبّق خلالها القناع على البشرة. وتبقى الفعالية العلاجيّة السبب الأساسي وراء تطبيق القناع التجميلي، أما نتائجه فتكون عادةً فوريّة مما يجعله أفضل وسيلة لتعزيز روتين العناية التجميليّة. يمكن الاستفادة منه بهدف الحصول على بشرة مشرقة قبل مناسبة مهمّة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن فعاليته ترتبط بشكل مباشر بتنظيف البشرة وتقشيرها قبل تطبيقه.

2- يحارب الإجهاد والتوتر

يُعتبر التوتر رفيقاً ملازماً لحياتنا العصرية المعروفة بإيقاعها السريع والضغوط المختلفة المؤثّرة عليها. ويُشكّل تطبيق القناع على البشرة في هذه الأجواء فسحة للراحة والاسترخاء قد تمتد بين 10 و30 دقيقة.

كما تساهم أجواء الراحة المرافقة لتطبيق القناع التجميلي في تعزيز مفعول المكوّنات التي يحتوي عليها. وهذا ينطبق على الأقنعة الجاهزة المتوفرة في الأسواق أو الأقنعة المنزليّة التي نحضّرها من مكوّنات مطابخنا. ولذلك يُنصح بالاستفادة من أوقات تطبيق الأقنعة التجميليّة للاسترخاء مع تناول كوب مشروب ساخن أو أخذ قيلولة صغيرة بعيداً عن ضغوط الحياة اليوميّة.

3- يعتني بالبشرة الحساسة:

تعاني البشرة الحساسة من الاحمرار والشعور بالانزعاج . وهي تحتاج إلى أقنعة تجميليّة تحترم طبيعتها الرقيقة والسريعة التحسّس، على أن تكون هذه الأقنعة غنيّة بمكوّنات مهدئة ومغذية تساهم في ترميم حاجز الجلد. أما أفضل المكوّنات المفيدة في هذا المجال فهي: المياه الحرارية، زبدة الشيا، زيت جوز الهند، زيت الماكاداميا على أن يتمّ تطبيق القناع على الوجه مرة أو مرتين أسبوعياً مما يحافظ على لينة وراحة هذا النوع من البشرات.

4- ينقّي البشرة الدهنيّة

تتوجّه الأقنة الغنيّة بالطين إلى البشرات المختلطة والدهنيّة التي تعاني من توسّع المسام وظهور الزيوان. يمكن أيضاً الاستعانة بالأقنعة المصنوعة من الفحم نظراً لفعاليتها في مجال امتصاص الإفرازات الزهميّة. تعمل هذه الأقنعة على تنقية البشرة والمساعدة على انقباض المسام بالإضافة إلى امتصاص الفائض من الإفرازات الزهميّة وترك إحساس بالراحة على البشرة.

5- يقي من الشيخوخة المبكرة

تُساعد الأقنعة المضادة للتجاعيد في محاربة مظاهر الشيخوخة. وهي تكون غنيّة عادةً بمكوّنات تشد البشرة وتعزّز اكتنازها وكثافتها بالإضافة إلى مفعولها المرطّب بالعمق. ابحثوا في هذه الحالة عن أقنعة غنيّة بمكوّنات مملّسة مثل الكولاجين، والريتينول، والبيبتيدات. فهي تنشّط آلية تجدد الخلايا مما يجعلها مثالية لتجديد البشرة.

6- يغذّي البشرة الفاقدة للحيوية:

تحتاج البشرات الجافة إلى الترطيب، وتكون الأقنعة التجميليّة الخاصة بها غنيّة بمكوّنات مرطّبة ومعزّزة لاكتنازها. يُنصح في هذه الحالة باختيار أقنعة غنيّة بالحمض الهيالوريني، المياه الحراريّة، أو حتى الألوفيرا فهي مثالية لتغذية البشرات الجافة ومدّها بالليونة والإشراق.

7- يؤمن عناية إضافيّة بمحيط العينين

تلعب أقنعة محيط العينين دوراً داعماً للكريم الخاص بهذه المنطقة. تكون هذه الأقنعة عادةً على شكل لاصقات تنشّط الدورة الدمويّة واللمفاويّة في هذه المنطقة كما تزيل احتقانها وتعزّز اكتنازها. وهذا ما يُساهم في التخفيف من الهالات الداكنة، والتجاعيد، والجيوب. يُنصح بالاحتفاظ بالأقنعة الخاصة بالعينين في الثلاجة لتعزيز مفعولها.

8- يؤمّن عناية مكثّفة بالبشرة

تتمتع بعض أنواع الأقنعة بقدرة تأثير طويلة الأمد قد تمتد طوال الليل مثلاً، أي خلال الفترة التي تقوم خلالها البشرة بالتجدد. يُنصح بالاستعانة بها قبل مناسبة مهمة أو بعد سهرة طويلة بهدف تأمين عناية مكثّفة بالبشرة تترجم عبر مظهر مشرق في صباح اليوم التالي.