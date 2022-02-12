بدائل تجميلية آمنة أثناء الحمل

قد تعتقدين أن الحقن التجميلية، هي المنقذ الذي يعيد لبشرتك رونقها وتألقها أثناء الحمل، رغم أنها في الحقيقة تفعل ما يسر النظر بدءاً من الشفاه الممتلئة وليس انتهاء بتعزيز عظام الوجنتين. ما يجعلك تعتقدين أنها، قد تصرف أنظار من حولك إلى بروز بطنك، الذي يتسبب للكثير من الحوامل بالحرج، لكن انتبهي، من أن تخضعي لهذه الحقن التجميلية إذا كنت حاملاً.

الدكتورة إيمان عيتاني، اختصاصية الطب التجميلي، من لور استيتك كلينك بدبي، تكشف أسرار هذه الإجراءات التجميلية، كما تفسر لك لماذا عليك الابتعاد عنها أثناء الحمل، وتعطيك البدائل؛ لتزيد من تألقك أثناء هذه الفترة.

لماذا عليك الامتناع عن فيلر الوجه أثناء الحمل؟

تطلب السيدات الفيلر لمعالجة علامات الشيخوخة، فيما ترغب الحوامل باستخدامه، كي تزيل عنها علامات الإرهاق، وقلة النوم الذي يرتبط بالحمل والاعتناء بمولود الجديد بكل صراحة تمنعك الدكتورة إيمان، من هذا الإجراء، وتقول لك: “لم يتم إجراء دراسات شاملة حول استخدام لفيلر للوجه أثناء الحمل، ولكن قد تكون هناك مخاطر وآثار جانبية محتملة، على الجنين، فمن الأفضل توخي الحذر وتجنب الفيلر أثناء الحمل والرضاعة”.

التأثير على الجنين

سيرفض معظم الأطباء خضوع الحامل لفيلر الوجه، هنا تتساءل الدكتورة إيمان: لماذا أقدم الطبيب على هذا الإجراء، تعلّق قائلة: “ستتأثرين بالتأكيد، وغالباً ما تعاني النساء الحوامل من تغيرات في وجوههن، بما في ذلك الشفاه المنتفخة والخدود الممتلئة لذلك، إذا قمت بملء شكل وجه تم تغييره مؤقتاً، فلن تكون النتائج طبيعية عندما يعود إلى شكله الطبيعي، كما أن التورم والكدمات، خاصة حول العينين والأنف، اللتين تحتويان على إمدادات كبيرة من الدم؛ قد تكون له ردود فعل سلبية نادرة كانسداد الأوعية الدموية، وخلال فترة الحمل تكون المخاطر أكبر؛ لأن أي شيء تضعينه في جسمك يمكن أن يؤثر على جنينك، وستكونين أكثر تقييداً في خيارات العلاج المتاحة لتصحيح أي مضاعفات”.

متى يمكنني اللجوء إلى حقن الوجه؟

تنصحك الدكتورة إيمان بالانتظار حتى بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية لاستئناف حقن الوجه سواء كانت فيلر أو بوتكس، تستدرك قائلة: “حتى أثناء الرضاعة الطبيعية، لا يزال طفلك معرضاً لأي مادة تضعينها في جسمك، ما رأيك أن تعطي نفسك بعض الوقت بعد الولادة للسماح لوجهك بالعودة إلى شكله الطبيعي قبل الحصول على أي حقن”؟

بدائل آمنة للتجميل أثناء للحمل

بينما قد يكون الفيلر خارج الخيارات المطروحة أثناء الحمل والرضاعة، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها؛ لمساعدة بشرتك على تحقيق النتائج التي ترضيك، وتبعد عنك شحوب البشرة أثناء الحمل.

1 – جربي جهاز توحيد لون البشرة

هناك قائمة طويلة من الأجهزة المنزلية التي يمكنها شد البشرة في غضون دقائق، حيث يمكن أن تكون بدائل رائعة للحقن. اختاري جهازاً، يمكنك الحصول على ضغط متساوٍ من خلاله، واهتزازات منخفضة التردد لشد جلد الرقبة والوجه والصدر، تعلّق د.إيمان: “يمكن القيام به بسهولة وأنت مرتاحة في منزلك؛ فهو مثالي عندما تكونين حاملاً!”.

2 – استخدمي أجهزة ترطيب الهواء

لطالما تم الإعلان عن أجهزة ترطيب الهواء كأداة يمكنها الحفاظ على ترطيب البشرة، من خلال ترطيب الجو نفسه، وهي تعطي تأثيرات مُرْضية للحامل.

تتابع د. إيمان: “الترطيب هو المفتاح في الحفاظ على بشرة ممتلئة وصحية وشابة، ولمنع العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة والرطوبة من سحب الرطوبة من بشرتك وتخريب جمالك، أوصي باستخدام جهاز ترطيب الهواء في البيت، هناك أجهزة مصممة لمنع البكتيريا والمواد الأخرى غير المرغوب فيها من النمو داخل منزلك”.

3 – استخدمي مرطّباً للوجه

يمكن للوجه الذي يتم ترطيبه باستمرار أن يحدث فرقاً كبيراً، ويجعلك راضية عن بشرتك أثناء الحمل، وهي طريقة ذكية للحوامل للحفاظ على بشرة متينة ورطبة. تعلّمي أن تنظفي بشرتك بعمق قبل أن تضعي عليها مرطبات آمنة أثناء الحمل.

4 – اشربي الكثير من الماء

بالتأكيد هي ليست المرة الأولى التي يُطلب منك فيها الحفاظ على رطوبتك، ذلك أن شرب الكثير من الماء سيفيد بشرتك من الداخل إلى الخارج، وبالمناسبة إن الماء لا يقل أهمية عن استخدام أدوات التجميل، حيث يساعد في طرد السموم والحفاظ على بشرتك رطبة بشكل صحيح.

حيث يجب أن تشرب المرأة ما يصل إلى 12 كوباً من الماء يومياً، عندما تكونين حاملاً، لن يحافظ هذا على بشرتك ممتلئة ومرطبة فحسب، بل سيساعد أيضاً في تكوين السائل الأمينوسي حول الجنين، ويساعد العناصر الغذائية على الدوران حول جسمك للوصول إلى طفلك”.

5 – استمتعي بجلسات تنظيف البشرة

وهي جلسات فيشل التنظيف العميق، والتي تعتبر علاجاً أساسياً يساعد بشرتك على التخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب. تستهدف علاجات التنظيف العميق للوجه مشاكل مثل الخطوط الدقيقة وجفاف الجلد

يشمل هذا العلاج التقشير والتنقية، وإزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وترطيب البشرة، وتدليك الوجه، وتطبيق ماسك للوجه. ما يعزز الدورة الدموية داخل الجلد ويساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة.