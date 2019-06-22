4 نصائح لعلاقة زوجية ناجحة… اتبعيها!

تصدم الحياة الواقعية بعض المتزوجين. لذا، كي تحصلي على زواج قوي وناجح وسعيد، تعرّفي إلى الأسرار التي تساعدك على التعامل الصحيح في حياتك الزوجية.



الفكاهة

اجعلي الضحك جزءاً من يومك مع زوجك، احكي له المواقف الطريفة التي حدثت لكِ طول اليوم.

إظهار المودة

تُعتبر المودة أساس العلاقة الزوجية السوية، فلا بد من إظهارها عبر نظرة أو لمسة، لا سيما في ظل الضغوط التي نعيشها يومياً.

تجنّبي النقد

هذا لا يعني عدم إخبار زوجك بما يزعجك منه، ولكن يجب أن يكون الحديث عما يزعجك بطريقة لطيفة وهادئة، وفي الوقت المناسب، وألا يكون أسلوبك ساخراً.

حسن النية

فعندما ينصحك زوجك، لا تفكّري في الأمر كإهانة أو أنه يحاول إظهارك بصورة سيئة، فهو يريد تغييرك للأفضل.