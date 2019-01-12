4 أقنعة تحمي شعرك من قساوة الشتاء

يصبح الشعر في فصل الشتاء أكثر عرضة للمعاناة من فقدان الحيوية والأطراف المقصّفة. ولحمايته من الاعتداءات الخارجيّة يمكن الاستعانة بالأقنعة المنزليّة التي تغذّيه وترطّبه معيدةً إليه حيويته المفقودة. تابعوا فيما يلي 4 خلطات تعتني بالشعر بواسطة مكوّنات مرطّبة، مغذّية، ومنعّمة.

1- ترطيب الشعر بقناع الصبّار:

العناية بالشعر التالف تبدأ بترطيبه وتغذيته، أما أحد أفضل الأساليب للتغذية والترطيب فتكون عبر استعمال الزيوت النباتية المخلوطة مع جل الصبّار. يساعد الصبّار على امتصاص الشعر لفوائد الزيوت ويؤّمن حمايته في الوقت نفسه، اخلطوا الكميّة نفسها من جل الصبار مع الزيت النباتي المفضّل لديكم، يمكن أن تضيفوا إلى الخليط أيضاً بضع نقاط من زيت إكليل الجبل. طبّقوا الخليط على الشعر الرطب، ودلّكوه ثمّ اتركوه لفترة تتراوح بين 15 دقيقة ونصف ساعة قبل شطفه جيداً بالماء ثم غسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

2- تغذية الأطراف الجافة بحمّام الزيت النباتي:

يشكّل استعمال الزيوت النباتية وسيلة فعّالة جداً للعناية بالأطراف الجافة. يمكن تطبيق زيت الزيتون النقي على طول الشعر أو على الأطراف الجافة فقط، على أن يتمّ تغطية الرأس بعد ذلك بغلاف بلاستيكي ومن ثمّ منشفة ساخنة واتركوه طوال الليل ليستعيد الشعر صحّته وحيويّته.

3- تنعيم الشعر بواسطة قناع البيض:

يدخل البيض في مكونات العديد من أنواع الشامبو نظراً لفعاليته في مجال العناية بالشعر. لتحضير خلطة منعّمة للشعر لن تحتاجوا سوى إلى 3مكوّنات فقط: صفار بيضة، حبة ناضجة من الموز أو الأفوكادو، وكوب من الزيت النباتي.

ابدأوا بهرس حبة الموز أو الأفوكادو واتركوها جانباً ثم قوموا بمزج البيض والزيت جيداً للحصول على خلطة تشبه قوام “المايونيز”. أضيفوا هذه الخلطة إلى الفاكهة المهروسة وحرّكوا المزيج جيداً للحصول على خليط متجانس تطبّقونه على كامل الشعر لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء جيداً ثم غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

4- إضفاء الحيوية على الشعر بقناع الليمون وزيت الزيتون:

تعتني هذه الخلطة بالشعر الجاف والتالف، لتحضيرها يكفي خلط صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون. طبّقوها على الشعر الجاف بعد تخليصه ثمّ لفوّه بمنشفة ساخنة لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو.

– نصائح مفيدة:

• تجنّبوا تسريح الشعر عندما يكون مبللاً للحدّ من تكسّره.

• ابتعدوا عن “البراشينغ” اليومي لأن حرارة أدوات التصفيف تُلحق الأذى بالشعر.

• خفّفوا قدر المستطاع من تلوين الشعر للحدّ من جفافه.

• احموا الشعر من التعرّض للشمس، والهواء، ومياه البحر بمستحضرات خاصة تطبقونها على الشعر أو بتغطيته بوشاح أو قبعة.