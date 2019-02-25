4 أسرار لا تعرفينها عن المستحضرات المضادة للشيخوخة

بعض الأسرار التي تحيط بالمستحضرات المضادة للشيخوخة لا يتم الكشف عنها لأنها بكل بساطة تخفف من استهلاك أنواع اللوشن، والكريمات، والأمصال التي نطبقها على البشرة بهدف الحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

تعرفوا فيما يلي على 4 منها:

1- استعمال المنظف المناسب يساعد على تأخير شيخوخة البشرة

• عندما يكون المستحضر المنظف قاس على البشرة سوف يتسبب في زيادة جفافها، ونحن نعرف أن البشرة الجافة تصبح عرضة لظهور التجاعيد المبكرة. ولذلك ينصح الخبراء بإزالة الماكياج بالحليب المنظف أو الفوط الجاهزة المخصصة لهذا الغرض ثم استعمال كريم راغي يترك البشرة نقية وخالية من أي آثار للإفرازات، والغبار، والتلوث، والماكياج.

احرصي على اختيار منظفاً يناسب طبيعة بشرتك تستعملينه كل مساء قبل كريم الليل أو المصل واغسلي وجهك صباحاً بالماء فقط قبل تطبيق كريم النهار.

2- وسادتك قد تكون مسؤولة عن جيوب محيط العينين

• تتسبب وضعية النوم على البطن أو الجنب في تسريع آلية ظهور التجاعيد نتيجة الضغط على البشرة. ولذلك ينصح بتبني عادة النوم على الظهر واعتماد غطاء وسادة مصنوع من الحرير، فهذه الخامة هي أقل تسبباً بالتجاعيد من الخامات القطنية. واحرصي على النوم لمدة 8 ساعات خلال الليل، ففي هذه الفترة سوف تتجدد بشرتك مما يساهم في الحفاظ على نضارتها وإشراقها لأطول فترة ممكنة.

3- من الممكن تجنب 90% من شيخوخة البشرة

• ينتج 90% من شيخوخة البشرة عن أسباب خارجية مثل التعرض للشمس، والتلوث، والتدخين. ولحسن حظنا أنه يمكننا الوقاية منها عبر الاستعمال اليومي لكريم الحماية من الشمس، وتنظيف البشرة بالعمق لتخليصها من الشوائب المتراكمة داخل مسامها. يمكن الاستعانة أيضاً بمستحضرات ماكياج مزودة بعامل حماية من الشمس قد تكون على شكل كريم ملون أو كريم أساس تؤمن تغطية كاملة للشوائب كما تغطي آثار الندبات، والحبوب، والجروح، والبقع الداكنة.

4- يمكن لنظامنا الغذائي أن يحمي بشرتنا من الشيخوخة المبكرة

• إن الخبز الأبيض والمعكرونة والبطاطا تتحول بسرعة إلى سكر في الدورة الدموية. وهذا السكر يجعل من الكولاجين والإلستين في البشرة أقل ليونة مما ينعكس ترهلاً في الجلد. ولذلك من الأفضل التركيز على تناول الخضار والفاكهة الطازجة فهي غنيّة بالفيتامينات والعناصر المعدنية الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

كلمات دالّة