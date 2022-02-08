الهايلايت الأشقر يناسب كل ألوان البشرة وإليك السر

الهايلايت أو تلوين خصلات من الشعر بدرجة لون أفتح من لون الشعر، لطالما كانت فكرة محبذة من الكثيرات لإجراء تغيير على طلتهن، ولكن دون مجازفة بتغيير كامل لون شعرهن – وللسمراوات كان هناك تخوف أكبر من أن اللون الأشقر في الشعر لن يناسب درجات لون البشرة المتراوحة من القمحية وحتى السمراء.



ولكن هذا ليس صحيحًا!

لو كنت من السمراوات، بشرة وشعرًا، فإن شعرك الداكن يحقق نتائج مذهلة عند تطبيق تقنية الهايلايت من خلال تفتيح لون الشعر نفسه لدرجة أو اثنين، لكي تخلق تأثير الهايلايت الذي يكلل شعرك، أو لتفيدي من تقنية تحديد الوجه بالشعر الفاتح درجتين عن اللون الطبيعي.

وستجدين الكثيرات من النجمات والمشاهير من السمراوات شعرًا وبشرة، ويظهرن بخصلات فاتحة أو هايلايت بدرجات أفتح من لون شعرهن، ويبدين في صورة بهية، مثل هالي بيري على سبيل المثال.

ولكي تحصلي على نتيجة جميلة، لا بد من زيارة متخصص محترف لتصفيف وتلوين الشعر، لكي يقدموا لك خدمة البالياج، او تفتيح لون الشعر أو ما يعرف بالتشقير، والذي عند اعتماده لدى مصفف شعر متمكن وخبير، ستحصلين على نتائج مذهلة، خاصة وأن تلك التقنية تجعل درجات التفتيح أكثر نعومة وطبيعية واندماجًا مع لون الشعر الطبيعي. ومن الضروري متابعة نمو الشعر، لكي تتجنبي أي مظهر غير محبذ لظهور جذور داكنة عند خصلات فاتحة.

زوري صالون تجميلك في أقرب فرصة، وتخلصي من خوفك من تطبيق الهايلايت على شعرك الداكن، واستمتعي بالطلة التي ترغبين بها في أي وقت.