وداعا للفوضى.. نصائح سحرية لترتيب خزانة الملابس!

يعاني الكثيرون من الفوضى لا سيما في خزانة الملابس، ويصبح إيجاد قطعة الملابس المناسبة تحديا كبيرا. وهل يمكن الحصول على خزانة ملابس منظمة تعطي المساحة الكافية لكل أنواع الملابس. حلول مذهلة يستعرضها موقع ألماني متخصص!

ويلتقط معظم الناس لاسيما تحت ضغط الوقت، أقرب قطعة ملابس في خزانتهم في حين ينسوا بعض القطع البعيدة عن متناول أيديهم، لذا فإن التنوع في ارتداء ما تمتلكه من ملابس يبدأ عادة من خزانة ملابس مرتبة وهو أمر يمكن تحقيقه بإتباع بعض النصائح بحسب موقع “شونر فونين” الألماني.

1- حدد احتياجاتك اليومية: تتمثل الخطوة الأولى في ترتيب خزانة الملابس في تحديد الأشياء التي ترتديها بصفة يومية، فإذا كنت تميلين للتنورات والفساتين فاجعليها دائما في أقرب مكان يمكنك الوصول إليه، وللرجال ضع السراويل المصنوعة من القماش أو الجينز في الأدراج السفلية لخزانة الملابس.

2- تخلص من القديم: ترتيب خزانة الملابس يحتاج إلى شجاعة تتمثل في التخلص من كل القطع التي لم تقوم بارتدائها منذ العام الماضي، فهذا يعطي مساحة أكبر يمكن الاستفادة منها.

3- معايير للترتيب: يمكن لكل شخص اختيار معيار معين لترتيب الملابس تبعا له، كاللون مثلا أو نوعية الملابس أو فصول السنة.

4- إضاءة مناسبة: إذا كانت خزانة الملابس كبيرة فيمكن الاستعانة بتقنيات إضاءة بسيطة لإنارة الأماكن المظلمة في الخزانة، فمعظم الناس يرتدون الأشياء التي يسهل الوصول إليها في حين ينسوا الملابس الموجودة في الأرفف العلوية المظلمة على سبيل المثال.

5- صور للأحذية: الأرفف المخصصة للأحذية ليست عملية في بعض الأوقات، لذا يمكن تصوير كل حذاء ووضعه في صندوق بسيط من الكرتون مع لصق صورة الحذاء على الكرتون من الخارج وبالتالي تبقى الأحذية بعيدة عن الأتربة ويمكن الوصول إليها بسهولة في نفس الوقت.

6- ربطة العنق : غالبا ما يصعب العثور على مكان مناسب للإيشاربات وربطات العنق في خزانة الملابس، لذا يفضل استخدام الشماعات التي يمكن لصقتها على أبواب خزانة الملابس من الداخل.